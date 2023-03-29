快訊

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攻陷台人甜點胃！白狐院韓式華夫餅「奶茶季7款新口味」，鍋煮奶茶、宇治抹茶統統有，在台灣才吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

信義區吃得到韓國街頭美食！韓國街頭上華夫餅店隨處可見，像是弘大、江南等地都會有不少外帶店及路邊小攤。前陣子，台北信義區一間「白狐院華夫餅」也引起一陣熱議，且吸引不少人到店品嘗韓國國民甜點「華夫餅」。近日，「白狐院華夫餅」更推出全新「奶茶季」，結合奶茶口味與韓式酥脆華夫餅，7款限定新滋味攻陷台灣人的甜點胃。

圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

位在信義區虎林街的「白狐院華夫餅」主打多種口味的韓式華夫餅，更自3/25起至4/25啟動「奶茶季」活動，將廣受台灣人喜愛的奶茶口味製成奶茶生乳霜，推出7款限定口味，包含白桃烏龍茶雪華夫餅、燦爛太妃焦糖奶茶茶雪華夫餅、鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅、古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅、茉莉之詩奶綠茶雪華夫餅、夜歸的焦糖伯爵夜雪華夫餅及訂製款全宇治抹茶淡雪華夫餅等。

左為「古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅」、右上為「白桃烏龍茶雪華夫餅」、右下為「夜歸的焦糖伯爵夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供
左為「古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅」、右上為「白桃烏龍茶雪華夫餅」、右下為「夜歸的焦糖伯爵夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供

左上至右下依序為「燦爛太妃焦糖奶茶茶雪華夫餅」、「鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅」、「全宇治抹茶淡雪華夫餅」、新口味「戴奧尼修斯夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供
左上至右下依序為「燦爛太妃焦糖奶茶茶雪華夫餅」、「鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅」、「全宇治抹茶淡雪華夫餅」、新口味「戴奧尼修斯夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供

把鍋煮奶茶夾進韓式鬆餅啦！「鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅」搭配鹹味焦糖非油炸米花，淋上手熬紅玉紅茶糖漿，茶香、甜味一次滿足；喜歡巧克力必點「古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅」，苦甜巧克力生乳霜及紅茶生乳霜相互交織，配上微苦可可粉，順口卻不膩；而訂製款「全宇治抹茶淡雪華夫餅」則將宇治抹茶放進餅皮麵糊裡，升級變身「全抹茶」，夾入滿滿抹茶生乳霜，不澀不苦剛剛好。

圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

圖／白狐院提供
圖／白狐院提供

2023白狐院華夫餅奶茶季 活動資訊

活動日期：即日起至4/25

地址：台北市信義區虎林街119號-17 1F

營業時間：11:30-19:40（不固定公休）

延伸閱讀：

限時2天！ 星巴克對中「證件含2碼」買一送一　新品「鹹焦糖可可瑪奇朵」半價

巧克力控樂歪了！ 兒童節最愛阿華田聯名「發發」脆脆優格、「奎克咖啡」3新品再送生乳捲

奶茶 抹茶 巧克力 鬆餅 外帶 韓國美食 甜點

相關新聞

雙色霜淇淋免費送！「御前上茶」連假優惠1次看：前30名直接贈、滿額加碼送霜淇淋及飲品兌換券

抹茶季霜淇淋免費吃！新竹大魯閣湳雅廣場「御前上茶」因應4月連假推出限定優惠，準備了500支「雙色霜淇淋」免費回饋給顧客，另有滿額贈霜淇淋及飲品兌換券的好康活動。抹茶控快筆記，去晚了就沒有啦！

超討喜！台灣茶精緻貴婦下午茶 復活節限定甜點更誘人

【旅奇傳媒/編輯部整理】台灣擁有種植茶葉絕佳的環境，產製絕佳的茶品。JR東日本大飯店台北由點心房主廚團隊以台灣3種不同發酵程度的茶葉製作茶點，使用紅茶、烏龍茶與綠茶為元素，詮釋台灣茶的美妙之處，即日起

攻陷台人甜點胃！白狐院韓式華夫餅「奶茶季7款新口味」，鍋煮奶茶、宇治抹茶統統有，在台灣才吃得到

信義區吃得到韓國街頭美食！韓國街頭上華夫餅店隨處可見，像是弘大、江南等地都會有不少外帶店及路邊小攤。前陣子，台北信義區一間「白狐院華夫餅」也引起一陣熱議，且吸引不少人到店品嘗韓國國民甜點「華夫餅」。近

新品搶鮮喝！ CoCo一日限定「楊枝甘露」買1送1、可不可推「鳳梨波登茶」全新喝法

新品搶鮮喝！ CoCo一日限定「楊枝甘露」買1送1、可不可推「鳳梨波登茶」全新喝法

豆花入茶很可以！手搖飲新興品牌「芙奇茶苑」 咀嚼控的天堂

從高雄崛起的手搖飲品牌【芙奇茶苑】，主打的芙奇「豆乳豆花」不只為手搖飲增添更多的選擇變化，結合東西方的茶飲與特色，嚴選食材、堅持手工製作的溫度，讓一杯手搖飲也能喝的豐富又健康！

最後三天快吃爆！ 超人氣GODIVA「草莓霜淇淋」第2支半價

粉嫩春季品嘗幸福的滋味！ 比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，現正推出草莓霜淇淋「第二支半價」，快衝全台GODIVA門市，搶吃超夯草莓巧克力霜淇淋！ 以GODIVA白巧克力為基底製成的草莓

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦