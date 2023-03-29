攻陷台人甜點胃！白狐院韓式華夫餅「奶茶季7款新口味」，鍋煮奶茶、宇治抹茶統統有，在台灣才吃得到

信義區吃得到韓國街頭美食！韓國街頭上華夫餅店隨處可見，像是弘大、江南等地都會有不少外帶店及路邊小攤。前陣子，台北信義區一間「白狐院華夫餅」也引起一陣熱議，且吸引不少人到店品嘗韓國國民甜點「華夫餅」。近日，「白狐院華夫餅」更推出全新「奶茶季」，結合奶茶口味與韓式酥脆華夫餅，7款限定新滋味攻陷台灣人的甜點胃。

圖／白狐院提供

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位在信義區虎林街的「白狐院華夫餅」主打多種口味的韓式華夫餅，更自3/25起至4/25啟動「奶茶季」活動，將廣受台灣人喜愛的奶茶口味製成奶茶生乳霜，推出7款限定口味，包含白桃烏龍茶雪華夫餅、燦爛太妃焦糖奶茶茶雪華夫餅、鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅、古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅、茉莉之詩奶綠茶雪華夫餅、夜歸的焦糖伯爵夜雪華夫餅及訂製款全宇治抹茶淡雪華夫餅等。

左為「古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅」、右上為「白桃烏龍茶雪華夫餅」、右下為「夜歸的焦糖伯爵夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供

左上至右下依序為「燦爛太妃焦糖奶茶茶雪華夫餅」、「鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅」、「全宇治抹茶淡雪華夫餅」、新口味「戴奧尼修斯夜雪華夫餅」。圖／白狐院提供

把鍋煮奶茶夾進韓式鬆餅啦！「鍋煮紅玉奶茶茶雪華夫餅」搭配鹹味焦糖非油炸米花，淋上手熬紅玉紅茶糖漿，茶香、甜味一次滿足；喜歡巧克力必點「古羅馬巧克力奶茶茶雪華夫餅」，苦甜巧克力生乳霜及紅茶生乳霜相互交織，配上微苦可可粉，順口卻不膩；而訂製款「全宇治抹茶淡雪華夫餅」則將宇治抹茶放進餅皮麵糊裡，升級變身「全抹茶」，夾入滿滿抹茶生乳霜，不澀不苦剛剛好。

圖／白狐院提供

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2023白狐院華夫餅奶茶季 活動資訊

活動日期：即日起至4/25

地址：台北市信義區虎林街119號-17 1F

營業時間：11:30-19:40（不固定公休）

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