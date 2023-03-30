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全家霜淇淋這樣囤！內行人曝「霜淇淋外帶法」，1招保留甜筒及「原尺寸」霜淇淋，網讚：學起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友周鈴鈴)及全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友王鋇禎)、全家便利商店提供
圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友周鈴鈴)及全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友王鋇禎)、全家便利商店提供

在家隨時吃全家霜淇淋！全家霜淇淋一直是臉書社團的熱門討論話題，幾乎每天都會有網友分享買到的霜淇淋。日前，有網友在社團PO出「巧克力＋草莓」雙口味霜淇淋，引來眾人稱羨，更有網友貼出「霜淇淋外帶法」，表示「(霜淇淋)在我的冰箱裡」，仔細一看圖中竟有13盒全家霜淇淋，讓不少人看到驚呼「太神啦」、「這個厲害」。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

網友分享囤在自家冷凍庫的全家霜淇淋，吸引許多人目光與稱讚。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友Niu Ting Ting)
網友分享囤在自家冷凍庫的全家霜淇淋，吸引許多人目光與稱讚。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友Niu Ting Ting)

冷凍庫囤起來！全家霜淇淋不時推出優惠，內行人除了把握優惠外，還有自己的一套外帶法，一次「囤回家」才能隨時開吃。近日，就有網友貼出自家冷凍庫照片，多達13盒外帶霜淇淋，吸引許多網友目光，有網友表示「買一送一時囤起來慢慢吃」、「裝在紙杯也比較不用急著馬上吃完」。此外，也有網友發問冷凍後再吃口感如何，網友則分享「都是冷凍後才會吃，所以會比較硬一些，咬下去比較紮實，但入口後慢慢融化的口感好棒」、「試過2次了，口感一樣」、「一樣好吃」。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友王鋇禎)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友王鋇禎)

圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友周鈴鈴)
圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友周鈴鈴)

不僅如此，還有網友會自備外帶盒，因為有的店家可能沒有外帶杯及蓋子，只能使用餅乾甜筒，因此網友會將整支完整霜淇淋連同甜筒放入盒子，不僅可以保留餅乾甜筒，還是大支的「原尺寸」，不會受到外帶杯限制，提供了大家另一種霜淇淋「無損外帶法」。

網友分享自備外帶盒，不僅可以保留餅乾甜筒，霜淇淋還是大支的原尺寸。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友千葉 チ)
網友分享自備外帶盒，不僅可以保留餅乾甜筒，霜淇淋還是大支的原尺寸。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友千葉 チ)

外帶杯因受到容器限制，霜淇淋的量可能較少。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Wei Wei)
外帶杯因受到容器限制，霜淇淋的量可能較少。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Wei Wei)

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