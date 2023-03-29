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新品搶鮮喝！ CoCo一日限定「楊枝甘露」買1送1、可不可推「鳳梨波登茶」全新喝法

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可、可不可熟成紅茶提供
圖／CoCo都可、可不可熟成紅茶提供

水果控們看過來！ 手搖飲料搶先迎接夏季前哨戰，CoCo都可帶來2023年第一杯「楊枝甘露」，加碼今(3/29)日限定「第2杯0元」好康活動；可不可熟成紅茶新品再掀旋風，將在3/30推出全新品項、全新喝法的「鳳梨波登茶」，鮮果系飲料愛好者快嚐鮮喝一波！

CoCo 推出3種版本「楊枝甘露」系列飲品「纖細/輕盈Light/胖胖椰奶版」，各種需求都可幫你搞定。獨創優酪乳版本系列「纖細楊枝甘露」、「輕盈Light 楊枝甘露」喝下去熱量立馬少一半、而偏愛厚濃郁口感的更不能錯過「胖胖楊枝甘露」，滿足妳的各種口腹之慾。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供
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可不可新品把「紅茶」玩出更多喝法！「鳳梨波登茶」將在3/30上市，這回使用「麗春紅茶」做為基底，搭配首創特殊「冰凌技術」，不加一滴水把鳳梨製成冰磚，讓「鳳梨波登」保留鳳梨原味更增添熱帶水果風味，打造純粹香氣的鳳梨紅茶。

可不可首推「純粹派」喝法，就是拿到飲品先「上下搖晃20下」，並且邊用吸管攪拌讓鳳梨味融入茶湯，隨著逐漸融化、讓飲料控越喝越濃，打造可不可全新喝法。另外也有清涼派、暢飲派及咀嚼派多種喝法，立即加入可不可官方LINE互動遊戲，立即測出你的命定波登喝法。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供
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