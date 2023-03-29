快訊

北市「最畸形機車待轉區」將終結 5月底免強制待轉

戶外教學怎變體罰大會？教官只會吼 學生啥也沒學到

前立委羅志明涉共諜 認了陸方點名拉攏呂秀蓮！因一理由未得逞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時2天！ 星巴克對中「證件含2碼」買一送一　新品「鹹焦糖可可瑪奇朵」半價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自星巴克臉書粉專
圖／翻攝自星巴克臉書粉專

星巴克買一送一優惠來了！慶祝台灣星巴克25週年，這回不用抽優惠券，3/30起限時2天推出「對身分證享買一送一」活動，只要對中「2、5」這2號碼即可享優惠。此外，星巴克也於外送平台推出新品「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」半價優惠，手刀喝起來！

星巴克的「讓5們聚在一起」好友分享日活動將登場，活動期間3/30至3/31，憑含有2、5兩個數字的任一證件，於活動當日11：00至20：00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

圖／翻攝自星巴克臉書粉專
圖／翻攝自星巴克臉書粉專

需注意，2、5數字不限於身分證字號內，生日、地址、證號等均可，證件種類不限，學生證、識別證等各類證件均可參加。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

除了門市買一送一優惠，星巴克與外送平台foodomo合作推優惠，即日起至4/6期間，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的鹹焦糖風味可可瑪奇朵或開心果白巧克力風味瑪奇朵，可享第二杯半價優惠！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

延伸閱讀：

快吃爆！ 超人氣GODIVA「草莓霜淇淋」第2支半價

最美奶茶店「永心鳳茶」推6新菜、3飲品！ 必吃「櫻桃鴨胸肉燥飯」 集滿點免費送1份

咖啡 星巴克 買一送一 巧克力

相關新聞

限時2天！ 星巴克對中「證件含2碼」買一送一　新品「鹹焦糖可可瑪奇朵」半價

星巴克買一送一優惠來了！慶祝台灣星巴克25週年，這回不用抽優惠券，3/30起限時2天推出「對身分證享買一送一」活動，只要對中「2、5」這2號碼即可享優惠。此外，星巴克也於外送平台推出新品「鹹焦糖風味可

開工咖啡小確幸！ 連續4天「超商咖啡買1送1」、「星巴克買1送1」最後一天快衝

開工日小確幸，咖啡喝起來！全家便利商店自今(3/27)開始，推出限時4天的咖啡飲品買1送1、7-ELEVEN也有拿鐵買4送2優惠，同時星巴克的數位優惠體驗活動也將於今日結束，咖啡控把握機會抽買1送1，喝起來。

咖啡精明省錢術！7-ELEVEN「行動隨時取」推CITY系列指定商品71折起　「無兌換效期」快囤貨

物價漲聲不斷，根據主計總處資料顯示，去年外食費漲幅5.77%，創下14年來新高點。瞄準抗漲商機，7-ELEVEN化身神隊...

補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café特濃美式咖啡」6杯6折

本周六（3月25日）補班日，全家便利商店推出限時優惠替上班族補充元氣，首推全盈+PAY限定優惠，3月24日至3月26日使...

另類咖啡主題選物店！本事設計－Remedy by SiP　三步驟沖出屬於自己的咖啡

台中審計新村周圍小巷可說是各獨具建築特色與風格名店的一級戰區，像是兆兆茶苑、Less、Outdoor Man等，而一間有著幾合線條、鐵灰金屬板、大面透明玻璃門面，甚至二樓可隨陽光調整角度的鐵灰金屬板外

搶普發6000元商機 超商「ATM領現」享咖啡買1送1優惠

政府普發6,000元政策將於3月22日上午8點起開放民眾上網登記領取方式，各通路也摩拳擦準備搶商機，超商更是率先宣布推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦