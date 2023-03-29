限時2天！ 星巴克對中「證件含2碼」買一送一　新品「鹹焦糖可可瑪奇朵」半價

星巴克買一送一優惠來了！慶祝台灣星巴克25週年，這回不用抽優惠券，3/30起限時2天推出「對身分證享買一送一」活動，只要對中「2、5」這2號碼即可享優惠。此外，星巴克也於外送平台推出新品「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」半價優惠，手刀喝起來！

星巴克的「讓5們聚在一起」好友分享日活動將登場，活動期間3/30至3/31，憑含有2、5兩個數字的任一證件，於活動當日11：00至20：00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

圖／翻攝自星巴克臉書粉專

需注意，2、5數字不限於身分證字號內，生日、地址、證號等均可，證件種類不限，學生證、識別證等各類證件均可參加。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

除了門市買一送一優惠，星巴克與外送平台foodomo合作推優惠，即日起至4/6期間，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的鹹焦糖風味可可瑪奇朵或開心果白巧克力風味瑪奇朵，可享第二杯半價優惠！

圖／星巴克提供

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