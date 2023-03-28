最後三天快吃爆！ 超人氣GODIVA「草莓霜淇淋」第2支半價
粉嫩春季品嘗幸福的滋味！ 比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，現正推出草莓霜淇淋「第二支半價」，快衝全台GODIVA門市，搶吃超夯草莓巧克力霜淇淋！
以GODIVA白巧克力為基底製成的草莓霜淇淋，粉紅色外表粉嫩動人，不僅嚐得到草莓的酸甜滋味，結合GODIVA黑巧克力霜淇淋更是香醇濃郁，再將甜筒邊緣沾上乾燥草莓顆粒、灑上帶有莓果酸香的草莓粉，一次可嚐到多重草莓風味，帶來非凡嗅覺與味覺的感官享受。
冰控快緊抓草莓季尾巴，即日起至3/30止，最後三天GODIVA草莓霜淇淋第2支半價，數量有限，售完為止，活動以門市人員現場公告為主。
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