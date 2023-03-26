7-ELEVEN獨家開賣！ 春水堂x小美冰淇淋2款聯名「珍珠奶茶、玫瑰鹽普洱奶蓋」雪糕，文青冰棒棍還能抽獎

天氣漸漸變熱，冰品也準備出擊！ 春水堂這回攜手超人氣的小美冰淇淋推出2款聯名冰品「珍珠奶茶脆皮雪糕」和「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，讓珍珠奶茶變成脆皮雪糕，一樣能吃到Q彈珍珠，全台只有小七買的到，奶茶控、冰棒控快快筆記！

圖／春水堂提供

春水堂發明了「世界第一杯珍珠奶茶」、小美冰淇淋則推出「台灣第一杯本土自製冰淇淋」，兩大品牌首度合作兩款聯名冰品，「珍珠奶茶脆皮雪糕」擁有濃郁奶茶香，加上Q彈珍珠，外層包覆「紅茶脆皮」，一口吃下珍珠奶茶與茶脆皮碰撞出經典風味又創新；「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」以玫塊鹽．再加上拿鐵奶蓋調味，嚐得到迷人陳韻普洱茶香，是夏日熟客必點的手搖飲變身香濃冰棒。

即日起7-ELEVEN獨家開賣，兩款雪糕特別設計印製「墨寶文青冰棒棍」，並印製每間春水堂都會有的書法作品「鼎湯初沸有朋來」、「茶館為人間樂土」美好品茶小語。歡慶春水堂x小美聯名冰品上市，即日起至4/7在春水堂官方FB粉絲團上傳「墨寶文青冰棒棍」或者外包裝照片，分享「最喜歡春水堂的原因」，就有機會獲得珍珠奶茶兌換券，以及珍珠奶茶DIY手搖體驗課程。

圖／春水堂提供

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