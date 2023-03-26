卡通系可愛爆擊！ 85℃「救援小英雄」公仔造型蛋糕、Mr.Wish x 樂一通「兔巴哥」隨身瓶快收藏

卡通系迷哥迷妹們快追！ 85℃推出3款獨家波力機器人公仔蛋糕，無論是整膜蛋糕還是小蛋糕都超可愛，推薦給充滿童心的壽星們；Mr.Wish鮮果茶玩家手搖飲與華納樂一通的兔巴哥攜手，推出2系列隨身瓶、隨行杯，還有2款期間限定飲品，等你來品嚐+收藏！

85℃獨家波力機器人公仔蛋糕

圖／85℃提供

85度C繼2020年聯名推出救援小英雄十週年慶系列蛋糕後，2023年再度取得授權，隊長波力與羅伊到85℃出任務了，推出一款整模波力車子公仔造型蛋糕，和兩款超級卡哇伊的小蛋糕，全台門市限量販售8萬6千個，將再起搶購旋風！

「閃亮波力」整模造型蛋糕，以桔香戚風蛋糕夾層芒果慕斯、芒果醬和芒果乾以及Q彈布丁，再以巧克力打造星星棒棒糖與焦糖色柵欄造型；「棒棒糖波力」小蛋糕，為蜜桃慕斯搭配卡士達醬、夾心蜜桃蘋果醬與布丁；「棉花糖羅伊」小蛋糕，則以草莓牛奶慕斯與草莓醬，搭配卡士達醬與布丁。

圖／85℃提供

85度C全台門市獨家限量販售3款波力車子公仔造型蛋糕，而波力整模蛋糕紙盒經過特別設計，吃完後可以DIY製成超可愛的波力警車置物盒，以及救援小隊大集合的小蛋糕盒超級可愛，預估三個月將完售，波力迷們趕緊搶一波吧！

Mr.Wish X 華納樂一通 「兔巴哥」可愛隨行杯、會員卡

圖／Mr.Wish提供

知名手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」與華納樂一通合作推出2系列「兔巴哥」隨行杯與週邊商品，杯身印上「兔巴哥」各式表情包，整個萌到融化，即日起仙Mr.Wish全台門市凡消費即可以179元加購一款隨行杯，並且活動期間於Mr.Wish門市購買飲品，即可發現杯膜、紙杯、隨身瓶皆有樂一通家族卡通角色們的可愛蹤跡！

Mr.Wish也同時推出2款期間限定的飲品，分別是水果種類多到爆表的「果果邦尼」，以及富有熱帶南洋風味的清爽料多版「邦尼奶奶」，基底皆能喝到濃郁橘子果汁提味，口感層次更為豐富！

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish更合作推出樂一通Looney Tunes系列-2款超可愛兔巴哥以及羅拉兔會員卡，針對新會員凡於門市購入會員卡並綁定Mr.Wish APP 即贈100元現金券，即擁有多重好康，包含：門市消費享全單9折、每週三會員日優惠券領用、生日當月得50元禮金折價券以及紅利點數折抵現金等優惠！

圖／Mr.Wish提供

圖／Mr.Wish提供

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