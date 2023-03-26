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生乳捲大戰開打！ 紅葉蛋糕獨家鮮奶油「蜜香紅茶、黑白芝麻生乳捲」 只在這兒買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／紅葉蛋糕臉書
圖／紅葉蛋糕臉書

亞尼克小心囉！ 台北鮮奶油蛋糕50年老店「紅葉蛋糕」再度推出生乳捲啦，過去曾推出靜岡抹茶、楓糖蘋果、經典芋泥、巧克力榛果、經典原味等口味的生乳捲，這次推出新品「蜜香紅茶」與「芝麻」兩種口味，再度加入生乳捲名店戰局裡，而且只在官網販售，甜點控們快手工訂購嘗鮮～

圖／紅葉蛋糕臉書
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用獨家的經典鮮奶油擄獲一大票粉絲的胃的紅葉蛋糕，仍舊推陳出新，想帶大家更多甜美的滋味，經過無數次調整配方，最後採用iTQi二星得獎的蜜香紅茶拌入鮮奶油裡，再捲進鬆軟的泡芙蛋糕裡，紅茶與奶油完美融合，創造出一次打包「飲料加甜點」的組合－蜜香紅茶生乳捲！還有調和黑白兩種芝麻、甜而不膩的芝麻生乳捲，裡面還加了香脆焦糖芝麻，在鬆軟的蛋糕中突顯另一種不同口感，入口的濃郁滋味絕對讓粉絲驚豔！

圖／紅葉蛋糕臉書
圖／紅葉蛋糕臉書

要提醒甜點控的是，目前這兩款生乳捲僅在官網販售，並使用冷藏宅配的方式送到家，別傻傻跑到門市說要買生乳捲囉！

圖／紅葉蛋糕臉書
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蛋糕 甜點 巧克力 泡芙 抹茶

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