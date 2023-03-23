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8款超萌Kitty巧克力！ 7-ELEVEN「三麗鷗巧克力食玩」登場 人氣角色布丁狗、大耳狗、美樂蒂好吃又好玩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／萬代食玩
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KITTY粉絲們必收！台灣萬代BANDAI CANDY與三麗鷗共同聯名推出「萬代三麗鷗巧克力」食玩新品，一次集結Hello Kitty、美樂蒂布丁狗等8組超人氣卡通明星，現已在全台7-11便利商店獨家販售上市，至4/16以前購買還可享第2件6折，各位粉絲們手刀衝了。

圖／萬代食玩
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在日本銷售量已超過9,000萬的萬代旗下食玩商品「CHARA PAKI系列」，主打邊吃邊玩，最新推出8款超萌巧克力食玩，挑戰在剝開巧克力過程中完整取下中心角色，包含Hello Kitty、大耳狗喜拿、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、帕恰狗、雙星仙子、人魚漢頓共8款，快來一同動手挑戰，如何將中心角色從巧克力中完美取下吧！

圖／萬代食玩
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細節感滿分的萬代三麗鷗巧克力食玩，結合了草莓、白巧克力、夾心巧克力與藍莓，帶來多層次風味，更精心打造每一位角色的專屬巧克力背景，以隨機款式放入包裝袋中，開封時就有如抽盲盒般有趣。每個販售59元，至4/16以前購買，還可享好康優惠第2件6折。

圖／萬代食玩
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圖／萬代食玩
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巧克力 布丁 美樂蒂

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