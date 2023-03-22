手搖有寄杯！網發問「50嵐為何不推寄杯」1原因挑明，店員苦：拜託先不要

店員要哭了！日前，有網友在Dcard手搖版發文，以「50嵐為何不推出APP寄杯？」為主題引發討論，原PO表示「有人天天喝咖啡，難道沒有人跟我一樣幾乎天天喝手搖嗎？」，期望50嵐能像超商一樣推出「APP寄杯服務」，吸引其他網友發表開法，有人認為50嵐「不用寄杯、不需要聯名，穩穩的就好」。

記者魏妤庭／攝影

圖／摘自Dcard

「手搖店為何不推寄杯」掀熱議！原PO透露自己幾乎天天喝手搖，希望據點分布最廣的手搖品牌「50嵐」能像超商咖啡一樣推出「寄杯服務」，引來網友們討論。有網友表示「50嵐就是中規中矩的飲料店啊，走傳統產品傳統風格」、「寄杯意義不大啊，他們又沒什麼在做活動」、「50嵐的風格，低調、做生意越單純越好，就是純粹賣茶」。另據網友分享，全台灣50嵐不是同一個總公司，因此寄杯服務也不易實踐。

示意圖／聯合報系資料照片

圖／聯合報系資料照片

不過，也有網友表示「中部已經有買五送一的活動了，且折的價位是平均單價」，優惠若再加上寄杯，可能衍伸其他問題，還有網友說道「之前去高雄的有寄杯還有折扣」，須看每間店有沒有活動。此外，更有店員跳出來苦笑表示「可以先不要寄杯嗎？平常光結帳點單就一堆人有一大堆奇奇怪怪的問題了，再寄杯真的會哭」。

延伸閱讀：

．3/22好友日！ CoCo初夏新品「蜜橘果茶、蜜橘優酪」 一日限定「第2杯10元」嚐鮮

．滷肉飯10元！「北港蔡無刺虱目魚」慶開幕連2日大放送，10元滷肉飯內用不限碗數