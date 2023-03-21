3/22好友日！ CoCo初夏新品「蜜橘果茶、蜜橘優酪」 一日限定「第2杯10元」嚐鮮

CoCo周三好友日限定！ 酸甜清爽的蜜橘系列飲品來了，3/22好友日獨家推出「蜜橘果茶」優惠，只要打開CoCoLine官方帳號即可領取券，再上CoCo都可訂線上點單，憑券即享「第2杯10元」，全新不一樣的口感碰撞，讓你每一口都消暑！

圖／CoCo提供

CoCo蜜橘系列飲品，這回靈魂主角使用台灣在地蜜橘透過HPP技術原汁原味鮮榨呈現，完整保留橘子的原汁及營養，加上蜜香凍搭配紅茶或優酪乳，搭配CoCo特有「蜜香凍」配料，Q彈爽口的蜜香凍搭配酸甜的蜜橘，更是增添了咀嚼口感。喜歡帶有紅茶感的首選是「蜜橘果茶」，而採用優酪乳的口感並帶有濃純香氣的「蜜橘優酪」，口口都帶有酸甜美味驚奇。

把握每周三的都可好友日，只要加入CoCo都可Line官方帳號，上「都可訂」線上點單，3/22當日限定可享有「蜜橘果茶(中杯)」第二杯10元優惠券，一人可獲得2張，每筆訂單最多使用二張，不可另外加料，限當天使用。Co粉們於都可訂線上點單，還可享有每月指定品項杯杯折5元，以及1千元以上即享85折優待。

圖／CoCo提供

主打烏龍茶的連鎖茶飲品牌「春陽茶事」將24節氣中的「春分」訂為品牌代表日，並將於3/21春分當日推出廣受歡迎的「全品項買一送一」回饋活動，且是全球門市同步，邀請大家一起喝手搖迎春日。

圖／春陽茶事提供

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