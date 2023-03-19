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星巴克買1送1！星巴克「外送4優惠」：買一送一、新品優惠價，一路喝到清明連假

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克買一送一！3月下旬的星巴克外送優惠總整理，分別在foodpanda、foodomo兩個外送平台推出買一送一、第二杯半價及新品優惠價的好康活動，經典不敗飲品也都有，咖啡控更是不能錯過本次優惠！此外，另有星巴克25週年數位體驗，截至3/27天天抽買一送一，詳情可見活動頁面

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克「歡慶25週年數位體驗」活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克「歡慶25週年數位體驗」活動。圖／摘自星巴克官網

⬤ foodpanda

·新品優惠價：鹹焦糖風味可可瑪奇朵

即日起至3/28，全日於foodpanda外送平台點購特大杯「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」，即享單一優惠價135元(原價170元)。

冰鹹焦糖風味可可瑪奇朵。圖／星巴克提供
冰鹹焦糖風味可可瑪奇朵。圖／星巴克提供

·第二杯半價：開心果白巧克力風味瑪奇朵／咖啡密斯朵

即日起至3/28，全日於foodpanda外送平台點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「開心果白巧克力風味瑪奇朵／咖啡密斯朵」，可享第二杯半價優惠。(開心果白巧克力風味瑪奇朵原價340元，優惠價270元；咖啡密斯朵原價210元，優惠價157元)

⬤ foodomo

·買一送一：那堤／焦糖瑪奇朵／經典紅茶那堤

即日起至4/6的每週三至五，全日於foodomo外送平台點購兩杯特大冰熱/風味一致的「那堤／焦糖瑪奇朵／經典紅茶那堤」，即享買一送一。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

·第二杯半價：鹹焦糖風味可可瑪奇朵／開心果白巧克力風味瑪奇朵

即日起至4/6，全日於foodomo外送平台點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「鹹焦糖風味可可瑪奇朵／開心果白巧克力風味瑪奇朵」，可享第二杯半價優惠(原價340元，優惠價270元)。

冰開心果白巧克力風味瑪奇朵。圖／星巴克提供
冰開心果白巧克力風味瑪奇朵。圖／星巴克提供

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巧克力 買一送一 咖啡 foodpanda 星巴克

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