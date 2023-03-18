呼叫冰淇淋控！「31冰淇淋」再推尋找31任務，免費送一球自選冰淇淋，3月最推「焦糖巧克力起士蛋糕」

即日起！「尋找31」活動重磅回歸，人氣冰淇淋專賣店「31冰淇淋」推出「尋找31任務」，只要找到身邊任何含有數字3、1的照片、圖片或物品，到店出示給店員看，即可免費多一球冰淇淋！網友嗨「吃起來」。

圖／31冰淇淋臉書

圖／31冰淇淋臉書

多送一球冰淇淋！冰淇淋專賣店「31冰淇淋」自即日起至4/5，推出「尋找31任務」，凡找到任何含有數字3、1的照片、圖片或物品，到店出示給店員看，購買迷你3球或雙球冰淇淋即享免費多一球優惠，多吃一球不加價。

圖／31冰淇淋臉書

圖／31冰淇淋臉書

不少網友看到活動公告，紛紛揪開吃。貼文下方更有許多人留言「什麼時候要來高雄開店？」、「南部沒有門市」，敲碗品牌進駐。而目前31冰淇淋在雙北、桃園、新竹及台中設有據點，提供多種口味冰淇淋，品牌臉書也會分享每月推薦口味，本月最推「焦糖巧克力起士蛋糕」，快趁優惠吃起來！

3月推薦口味「焦糖巧克力起士蛋糕」。圖／31冰淇淋臉書

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