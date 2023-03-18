春分日限定！春陽茶事「全品項買一送一」，加碼網友激推TOP5飲品1次收

人氣手搖買一送一！主打烏龍茶的連鎖茶飲品牌「春陽茶事」將24節氣中的「春分」訂為品牌代表日，並將於3/21春分當日推出廣受歡迎的「全品項買一送一」回饋活動，且是全球門市同步，邀請大家一起喝手搖迎春日。

圖／春陽茶事提供

春分限定！「春陽茶事」將在3/21推出「全品項買一送一」優惠，凡加入春陽茶事LINE官方帳號領取優惠券，於活動當日中午12點起至晚上8點期間，到全台春陽茶事門市消費，即享飲品買一送一。

圖／春陽茶事提供

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選擇困難看這邊！「春陽茶事」也為顧客整理了網友激推的TOP5飲品，像是「檸檬蜜烏龍」、「桂花蜜烏龍」及「春陽烏龍」等一系列招牌飲品皆深受喜愛，咀嚼控則必點「黑糖珍珠鮮奶」及「冬瓜檸檬粉條」，而春季熱賣的「荔枝蜜烏龍」也一併推薦給大家。先想好要喝哪杯，3/21直衝門市就好啦！

圖／春陽茶事提供

春陽茶事熱賣新品「荔枝蜜烏龍」。圖／春陽茶事提供

春陽茶事「全品項買一送一」活動資訊

活動時間：3/21 中午12:00～晚上8:00

活動門市：全球春陽茶事門市

活動辦法：加入「春陽茶事LINE官方帳號 (@chunyangtea.tw)」領取優惠券，活動期間至春陽茶事門市現場購買，享全品項飲品買一送一

注意事項：一人限購一組，限同品項、冰塊及甜度

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