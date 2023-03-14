台劇男女神都愛的老牌蛋糕店！「紅葉蛋糕」熱賣近60年，必買推薦、最新聯名一次看

老字號蛋糕屹立不搖！創立近60年的老牌蛋糕店「紅葉蛋糕」是不少人的慶生、節日蛋糕首選，雖然沒有華麗亮眼的裝飾，但有著樸實的滋味，也是許多人記憶中的味道。就連林志穎、林心如、林依晨、許光漢等知名藝人都愛，不時出現在各大社群平台上，掀起一波波熱議。以下就推薦2款紅葉的人氣蛋糕，送禮、自用兩相宜～

台劇男神許光漢的30歲生日蛋糕。圖／何樂音樂提供

知名演員林依晨曬出生日蛋糕。圖／摘自IG@linyichen.ariellin

紅葉必吃蛋糕2選！說到紅葉蛋糕就會想到經典的招牌「鮮奶油蛋糕」，有巧克力、桔子、草莓口味可選，其中由品牌最新推薦的「全新鮮奶油草莓蛋糕」更是必吃，草莓風味蛋糕體抹上含有完整果肉的草莓果醬，以及紅葉鮮奶油包覆，內餡還吃得到整顆草莓，一口下去滿滿草莓香。

全新鮮奶油草莓蛋糕。圖／紅葉蛋糕粉絲頁

圖／摘自紅葉蛋糕官網

而另一款推薦蛋糕則是「老奶奶檸檬蛋糕」，不愛鮮奶油就選這款。紅葉選用在地檸檬，將檸檬皮醬加入蛋糕內烤製，表面裹上檸檬糖霜，口感紮實且濕潤，配上熱茶、咖啡更是享受。

老奶奶檸檬蛋糕。圖／紅葉蛋糕粉絲頁

圖／摘自紅葉蛋糕官網

此外，老品牌也創新搭潮流，紅葉蛋糕在粉絲頁透露即將推出「經典聯名」，根據線索指出將與國際知名品牌「家樂氏」攜手於蝦皮推出系列產品，而聯名上市日期尚未公布，建議可至紅葉蛋糕粉絲頁追蹤聯名的最新消息喔！

紅葉蛋糕透露將推出「經典聯名」並附上線索，網友推測將與國際品牌「家樂氏」攜手合作。圖／紅葉蛋糕粉絲頁

圖／紅葉蛋糕粉絲頁

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