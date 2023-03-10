快訊

被質疑「凱子外交」？傳密國要求15.4億換邦交 吳釗燮證實有接觸

經典賽／吉力吉撈蹲捕配前隊友江少慶先發登板 王柏融改打8棒

拍照傳情、買蛋糕抽門票！ 85℃歡慶「白色情人節+兒童節」美好心意獻禮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃時時與大家同在！ 迎接最新3/14白色情人節推出IG濾鏡+飲品升級活動，接著迎接4月孩子們的重頭戲，推出四款充滿萌趣造型的兒童節系列蛋糕，還有機會免費遊農場、拿禮物卡！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

3/14白色情人節回禮給心儀對象，85℃都幫你準備好了，推出情人節專屬的Instagram濾鏡傳情，共有6個情境可以選擇，只要使用任一種濾鏡拍照或錄影，上傳至個人IG限時動態，於3/14當天到85℃門市消費結帳時出示給店員確認，就可享英式奶茶、黑糖珍珠奶茶、布丁奶茶和鮮奶茶，免費中杯升級成大杯。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

迎接4月兒童節，85℃推出四款兒童節蛋糕，有小朋友最愛的太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗，造型可愛選擇多元。同時，自3/9起到4/5止，凡85 APP註冊會員只要買任一款指定兒童節系列蛋糕，結帳時報上會員電話，即可參加埔心牧場門票抽獎共20名，消費越多次中獎機會越大；另外，還有FB官方粉絲團舉辦的兒童節蛋糕著色比賽投稿，得獎者還能拿到最高獎金2500元現金禮物卡，好康千萬不要錯過！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

延伸閱讀：

週末小確幸！ 超商「買一送一」冰品控最愛 全家Fami!ce霜淇淋、7-ELEVEN冰淇淋紅茶追起來

開搶大福版金莎！ 桂冠「巧克力冰淇淋大福」登場 白色浪漫冰品3口味61折起

奶茶 白色情人節 85℃ 兒童節 蛋糕

相關新聞

拍照傳情、買蛋糕抽門票！ 85℃歡慶「白色情人節+兒童節」美好心意獻禮

85℃時時與大家同在！ 迎接最新3/14白色情人節推出IG濾鏡+飲品升級活動，接著迎接4月孩子們的重頭戲，推出四款充滿萌趣造型的兒童節系列蛋糕，還有機會免費遊農場、拿禮物卡！ 3/14白色情

開搶大福版金莎！ 桂冠「巧克力冰淇淋大福」登場 白色浪漫冰品3口味61折起

白色情人節一起甜蜜吃冰！ 桂冠冰菓室最新推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，充滿榛果碎粒與苦甜巧克力，簡直像大福版的金莎，與去年廣受好評的芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福，一同登上「白色浪漫冰品季」61折優

週末小確幸！ 超商「買一送一」冰品控最愛 全家Fami!ce霜淇淋、7-ELEVEN冰淇淋紅茶追起來

週末小確幸！ 全家Fami!ce霜淇淋、7-ELEVEN冰淇淋紅茶「買一送一」追起來

好市多美味提鮮「神級日貨」重新上架 價格飆漲1千元 網怒喊：貴爆！

美式賣場好市多（Costco）又爆漲價！ 深受民眾喜愛的神級煮湯好物「北海道乾燥干貝柱」，再度回歸好市多冷凍櫃上，不過被網友發現乾燥干貝價格飆漲1000元，來到了4,499元，引起網友怒喊「貴爆！」

問鼎「花膠鮑魚干貝雞鍋、酸菜魚鍋」登場！升級享優惠

了解民眾對於食補保養的需求，馬辣集團的火鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」。即日起新推出「花膠鮑魚干貝雞鍋」與「溜溜酸菜魚鍋」兩款...

炸雞當餅皮！肯德基「超級塔可」每口都是肉　只賣36天

肯德基「超級塔可」終於在台登場了！不同於一般塔可，肯德基所推出的「超級塔可」以100%原塊雞胸肉取代餅皮，搭配上多種配料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦