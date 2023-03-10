拍照傳情、買蛋糕抽門票！ 85℃歡慶「白色情人節+兒童節」美好心意獻禮

85℃時時與大家同在！ 迎接最新3/14白色情人節推出IG濾鏡+飲品升級活動，接著迎接4月孩子們的重頭戲，推出四款充滿萌趣造型的兒童節系列蛋糕，還有機會免費遊農場、拿禮物卡！

圖／85℃提供

3/14白色情人節回禮給心儀對象，85℃都幫你準備好了，推出情人節專屬的Instagram濾鏡傳情，共有6個情境可以選擇，只要使用任一種濾鏡拍照或錄影，上傳至個人IG限時動態，於3/14當天到85℃門市消費結帳時出示給店員確認，就可享英式奶茶、黑糖珍珠奶茶、布丁奶茶和鮮奶茶，免費中杯升級成大杯。

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迎接4月兒童節，85℃推出四款兒童節蛋糕，有小朋友最愛的太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗，造型可愛選擇多元。同時，自3/9起到4/5止，凡85 APP註冊會員只要買任一款指定兒童節系列蛋糕，結帳時報上會員電話，即可參加埔心牧場門票抽獎共20名，消費越多次中獎機會越大；另外，還有FB官方粉絲團舉辦的兒童節蛋糕著色比賽投稿，得獎者還能拿到最高獎金2500元現金禮物卡，好康千萬不要錯過！

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