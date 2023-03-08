聽新聞
test
0:00 / 0:00
一咬滿口果香！ 微熱山丘水果甜品「草莓蘋果酥、蕉心蛋捲」 山蕉酸甜莓好滋味雙享受
春天帶來美好果香，台灣在地水果甜點品牌「微熱山丘」接連推出呈現大自然真實美味的點心，一款美好醬淋「草莓蘋果酥」、一款「蕉心愛餡蛋捲」，嚐得到香濃可可脂的內餡與外衣，成為最吸睛好食的甜點伴手禮！
春季限定回歸的「草莓蘋果酥」，以紅玉蘋果製成的蘋果酥，淋上以自然滴落方式呈現的酸酸甜甜草莓調溫可可脂，再灑上如小碎花般的檸檬糖霜，以莓好滋味揭開微熱山丘的第二波草莓季，以色澤飽滿蘋果紅、草青綠搭春櫻粉設計的牛皮紙精裝盒與限定布提袋，讓美好「醬淋」在每一個瞬間。
於2023年2月份適逢「山丘芭娜娜」上市滿週年，特別延續開心「蕉」友 Have Fun 2gether 的核心概念，攜手手工愛餡蛋捲第一品牌《海邊走走》聯名推出「蕉心愛餡蛋捲」，將南投山蕉特殊酸甜香氣拌入可可脂再混合杏仁醬，並添入些許海鹽讓甜味產生立體層次，最後以經典的手工煎製樸實蛋捲包覆。插畫設計出綠黃色的山蕉叢林、綠葉、蔚藍海洋、波浪線條等元素的牛皮紙精裝盒與聯名限量布提袋包裝，更象徵了四面環海、物產豐饒的台灣。
延伸閱讀：
．3月寵愛女人！ 8大「飯店餐廳女神月」優惠 氣泡酒免費、吃到飽第2人38折、龍蝦帝王蟹無限供應
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言