一咬滿口果香！ 微熱山丘水果甜品「草莓蘋果酥、蕉心蛋捲」 山蕉酸甜莓好滋味雙享受

春天帶來美好果香，台灣在地水果甜點品牌「微熱山丘」接連推出呈現大自然真實美味的點心，一款美好醬淋「草莓蘋果酥」、一款「蕉心愛餡蛋捲」，嚐得到香濃可可脂的內餡與外衣，成為最吸睛好食的甜點伴手禮！

春季限定回歸的「草莓蘋果酥」，以紅玉蘋果製成的蘋果酥，淋上以自然滴落方式呈現的酸酸甜甜草莓調溫可可脂，再灑上如小碎花般的檸檬糖霜，以莓好滋味揭開微熱山丘的第二波草莓季，以色澤飽滿蘋果紅、草青綠搭春櫻粉設計的牛皮紙精裝盒與限定布提袋，讓美好「醬淋」在每一個瞬間。

圖／微熱山丘提供

圖／微熱山丘提供

於2023年2月份適逢「山丘芭娜娜」上市滿週年，特別延續開心「蕉」友 Have Fun 2gether 的核心概念，攜手手工愛餡蛋捲第一品牌《海邊走走》聯名推出「蕉心愛餡蛋捲」，將南投山蕉特殊酸甜香氣拌入可可脂再混合杏仁醬，並添入些許海鹽讓甜味產生立體層次，最後以經典的手工煎製樸實蛋捲包覆。插畫設計出綠黃色的山蕉叢林、綠葉、蔚藍海洋、波浪線條等元素的牛皮紙精裝盒與聯名限量布提袋包裝，更象徵了四面環海、物產豐饒的台灣。

圖／微熱山丘提供

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