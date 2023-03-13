泡芙控衝！beard papa's「抹茶泡芙」限定開賣，「捲捲千層」前進台南、林口，一新門市獨賣「花生泡芙」

泡芙控衝！日本No.1泡芙專賣店「beard papa's」推出3月限定人氣「抹茶」口味，選用靜岡產抹茶粉，拌入經典卡士達內餡，茶香與奶香融合，還有2款門市限定販售泡芙派皮，春日就要來點綠！此外，更新增2門市開賣捲捲千層，以及迎來高雄漢神巨蛋店開幕的好消息。

圖／Beard papa Taiwan臉書

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泡芙專賣店「beard papa's」3月限定「抹茶口味泡芙」，口感滑順溫潤，春天來上一口超幸福。另有門市限定「耶克抹茶泡芙」及「捲捲千層」，「耶克抹茶泡芙」在日式泡芙裹上比利時產70%巧克力，屬於苦中帶甜的大人系滋味；而「捲捲千層」外皮更為蓬鬆細緻，酥香口感搭配抹茶內餡，讓人一下子就炫完一個。

日本No.1泡芙專賣店「beard papa's」推出3月限定人氣「抹茶」口味。圖／Beard papa Taiwan臉書

抹茶口味捲捲千層。圖／Beard papa Taiwan臉書

敲碗成功！門市限定「捲捲千層」前進台南、林口，即日起至3/31，三井OUTLET台南店、台南南紡店、三井OUTLET林口店都買得到，粉絲快衝一波。而beard papa's高雄漢神巨蛋店也將於3/16盛大開幕，自開幕日起至3/31獨賣「花生口味泡芙」，papa會員購買開幕限定禮盒再送好禮，開幕當天早上11點爺爺還會到現場快閃半小時，粉絲們可別錯過囉！

三井OUTLET台南店、台南南紡店、三井OUTLET林口店也買得到「捲捲千層」。圖／Beard papa Taiwan臉書

beard papa's高雄漢神巨蛋店將於3/16盛大開幕，並獨賣「花生口味泡芙」。圖／Beard papa Taiwan臉書

beard papa's 門市限定販售資訊

無販售「耶克抹茶泡芙」：微風台北車站店、Sogo復興店、三井OUTLET台南店、台南南紡店、微風南京店、三井OUTLET台中港店

無販售「捲捲千層」：微風台北車站店、Sogo復興店、、中壢大江購物中心店

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