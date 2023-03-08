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幸福企業！老闆霸氣買「霜淇淋機」放公司，網友羨慕問：還缺人嗎？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／左摘自美妝界的尖叫雞-G老闆編哥粉絲頁、右UDN小編拍攝
圖／左摘自美妝界的尖叫雞-G老闆編哥粉絲頁、右UDN小編拍攝

老闆好霸氣！日前，名為G老闆編哥粉絲頁PO出一張與IKEA十元自動霜淇淋機類似的照片，原PO表示看到超商推出霜淇淋，自己也很垂涎，但又對原料及價格有些顧慮，竟霸氣買了一台三孔霜淇淋機放在公司，並大方與同事共享，進而引發網友熱議。

IKEA霜淇淋。圖／UDN小編拍攝
IKEA霜淇淋。圖／UDN小編拍攝

圖／摘自美妝界的尖叫雞-G老闆編哥粉絲頁
圖／摘自美妝界的尖叫雞-G老闆編哥粉絲頁

真的好羨慕！G老闆編哥透露自己對霜淇淋原料與價格有所講究，認為物料用好的話，一支霜淇淋可能要價90元，覺得「太貴了！」，於是他就自掏腰包買了一台價值30幾萬的三孔霜淇淋機，並放在公司與同事分享，讓大家能一起省錢。貼文PO出後，引來許多網友討論，紛紛表示羨慕甚至打趣問道「還缺員工嗎？好羨慕」、「想去編哥那工作」、「員工好幸福，有缺人嗎」，也有不少人大讚「這才是幸福企業啊」。

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