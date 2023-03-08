幸福企業！老闆霸氣買「霜淇淋機」放公司，網友羨慕問：還缺人嗎？

星巴克也有「珍食」優惠！自今年1/1起，星巴克即啟動「珍食計畫」，各門市所販售之指定食品，麵包、三明治、蛋糕及現烤類點心都包含在內，凡於每日晚上7點後即以7折銷售，邀請大家一同愛地球、珍惜食物。

2023-03-08 10:30