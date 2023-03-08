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這時買最划算！星巴克啟動「珍食計畫」，麵包、蛋糕7折帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會臉書
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星巴克也有「珍食」優惠！自今年1/1起，星巴克即啟動「珍食計畫」，各門市所販售之指定食品，麵包三明治蛋糕及現烤類點心都包含在內，凡於每日晚上7點後即以7折銷售，邀請大家一同愛地球、珍惜食物。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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現在知道還不晚！星巴克推動「珍食計畫」，每日晚上7點後，各門市販售的麵包、蛋糕等指定食品（當日凌晨即過賞味期限者），將以7折優惠販售，主要目的在於減少食物浪費，進而為環境永續盡一份力。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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不過，此活動不適用於晚上7點前打烊之門市，折扣品項也依各門市當日庫存為主。不少網友得知此一珍食計畫後，表示「這活動超棒」、「很棒的企劃」，也有網友建議APP能跟進並增加搜尋即期商品的功能，讓大家更方便、更願意參與珍食活動。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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星巴克「珍食計畫」資訊

活動時間：每日19:00過後

活動內容：各門市販售的指定食品（當日凌晨即過賞味期限者），即以7折販售

2023年星巴克珍食計畫

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星巴克 蛋糕 麵包 三明治

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