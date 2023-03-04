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最後預購機會！ 「GODIVA草莓巧克力」奢華升級版快閃　白色情人節安太座限量必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／GODIVA提供
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草莓控們一定要追！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA於白色情人節前夕快閃推出「手製草莓巧克力」，以嚴選酸甜多汁的新鮮草莓裹上經典GODIVA巧克力醬，上頭再擺上一片GODIVA巧克力片妝點，小小一顆瞬間讓女友、太座心情愉悅，數量有限，僅開放預購至今日(3/4)止，想買動作要快。

圖／GODIVA提供
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超人氣的限量手製草莓巧克力登場啦，一口咬下能嚐到酸甜果香和滑順巧克力混搭，芳香甜蜜的經典美味縈繞在唇齒間，今年更升級，增加草莓碎脆，整體草莓香氣更加濃郁，將成為白色情人節的最佳甜蜜獻禮，2顆裝售價340元、6顆裝售價1,020元，每人最多僅能買6顆，限時限量預購至3/4止，於3/10至3/11至門市開放領取。

圖／GODIVA提供
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GODIVA手製草莓巧克力限定販售門市有：
台北：微風本館、SOGO復興館、信義遠百A13、信義三越A8、南西三越、京站、微風南京、天母SOGO、林口三井、板橋大遠百
桃園：華泰名品城、台茂
新竹：新竹巨城、竹北遠百
台中：台中新光三越、台中大遠百
台南：西門三越、南紡購物中心、台南三井
高雄：高雄漢神、漢神巨蛋、SKM Park、義享天地

圖／GODIVA提供
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