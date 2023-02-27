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平價版Lady M！超夯「皮皮手作千層」推1日「買3送1」，宜蘭快閃櫃一資格加碼送小點心

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
圖／皮皮pp手作千層粉絲頁

平價版Lady M推優惠！受到許多部落客、網友推薦與喜愛的高CP值「皮皮手作千層」推出228一日限定「買三送一」優惠活動，單片最低155元起，在這蛋糕價格日趨高漲的時代，讓不少網友看到表示「CP值很高」、「真的好平價」。

圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
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228一日限定買起來！高人氣「皮皮手作千層」因樸實價格與美味被網友讚為平價版Lady M，店家特別在2/28當日推出「買三送一」的優惠，凡於活動當日購買3片千層，額外加贈一片「百香果千層」，每日限量，要買要快。皮皮手作千層提供多口味千層蛋糕，像是香草、抹茶、可可等經典風味，也有竹炭芝麻、提拉米蘇、水果千層可以選擇。除了單片販售外，還有6吋及8吋蛋糕可供購買，可以一次吃個夠。

百香果千層。圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
百香果千層。圖／皮皮pp手作千層粉絲頁

圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
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228和平紀念日「千層買三送一」活動於忠孝門市及2快閃櫃同步開跑。而皮皮宜蘭新月廣場快閃櫃則加碼推出「小點心免費送」，凡持宜蘭大學學生證至快閃櫃購買蛋糕，即贈小點心，特別回饋給宜蘭鄉親。

圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
圖／皮皮pp手作千層粉絲頁

228和平紀念日「買三送一」優惠資訊

優惠日期：2/28一日限定

優惠門市：忠孝門市、東區地下街快閃櫃、宜蘭新月廣場快閃櫃

優惠內容：活動當日購買3片千層，額外加贈一片「百香果千層」（3片中須含1片百香果千層，每日限量，售完為止）

宜蘭快閃櫃限定：持宜蘭大學學生證至新月廣場快閃櫃購買，加贈小點心

皮皮忠孝門市資訊

地址：台北市南港區東新街116-3號1樓

營業時間：週一至四11:00-20:00、週五至日11:00-20:30

皮皮MIKI PLAZA東區地下街 快閃櫃

地址：東區地下街1-5櫃位（從捷運忠孝復興站4號出口旁的地下街入口往前走，或從16號出口進入）

營業時間：11:00-22:00

皮皮宜蘭新月廣場 快閃櫃

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號

營業時間：11:00-20:00

圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
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圖／皮皮pp手作千層粉絲頁
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蛋糕 CP值 抹茶 忠孝復興站 水果 甜點

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