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態度決定高度！台北最強茶飲「約翰紅茶公司」品質震盪致歉補償，「曼非紅茶」接檔回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／約翰紅茶公司粉絲頁
圖／約翰紅茶公司粉絲頁

負責任的店家！堪稱台北最強茶飲品牌「約翰紅茶公司」，以頂級經典紅茶席捲茶飲界，其中「煮濃那堤」更是廣受顧客喜愛，成為招牌熱銷飲品。日前，店家發出公告，表示收到顧客反映，發現煮濃那堤出現品質震盪，隨即暫停販售，並對購買到不如預期煮濃那堤的顧客表達歉意及提供補償方案，讓不少網友大呼「了不起 ，負責！」。

圖／IG@julie.food.tw授權
圖／IG@julie.food.tw授權

20日，約翰紅茶公司在粉絲頁發出公告，表示「因煮濃那堤品質震盪，即日起煮濃那堤暫停販售」，並提供在2/11至2/19期間購買到不如預期煮濃那堤的顧客補償方案，即日起至3/12，憑發票正本或載具明細即可兌換禮券，許多粉絲看到讚道「負責用心的態度，推爆！」、「品質不如預期就退費，真的對自己的東西品質非常在乎也對消費者負責耶，給推！」等正面評價。

此外，目前約翰紅茶公司暫停供應品項有「曼非那堤」及「煮濃那堤」，而「曼非紅茶」則接檔回歸。「曼非紅茶」屬茶味較輕盈且帶有些微澀味的飲品，有著醇厚果韻風味，也是內行人喜愛的品項之一。

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