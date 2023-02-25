老顧客哀號！台北高CP值「甜點吃到飽」3月底熄燈，399元鹹甜通吃，老饕挺：三月甜點都吃你
甜點控哀號！位於台北市中山區的「樂富·品牌空間」提供全天候甜點吃到飽、商業開會、租借場地等服務，受到不少內行人的喜愛。如今卻傳出熄燈消息，令忠實老饕相當惋惜，無奈嘆「不要～」、「遺憾」。
「樂富·品牌空間」以甜點吃到飽在饕客間聞名，然而店家表示因諸多因素考量，將營業至3/31正式熄燈。有網友看到歇業消息留言「吃到飽甜點只剩徹思叔叔店，三月甜點都吃你(樂富)」，看出忠實顧客的無奈與惋惜。店家的甜點吃到飽除了乳酪蛋糕、生乳捲、提拉米蘇、各式塔類等經典甜點外，也有義大利麵、日式炸豬排咖哩飯、烏龍冷麵等主食及湯品、飲料，讓你只花399元就能鹹甜通吃超過癮！
而店家的高人氣也吸引Youtuber前往朝聖測評，像是Youtuber吃貨豪豪HowHowEat就曾到店品嘗，特別推薦抹茶生巧、生巧蛋糕及抹茶塔等，最後也分享給在台北又想吃甜點的人。想要一飽口福的朋友，記得在3月底前安排時間前往享用囉。
樂富·品牌空間
地址：台北市中山區遼寧街119號1樓
營業時間：週一至日11:30-19:00（週二、三公休）
付費方式：提供現金、刷卡、Line Pay、台灣pay
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