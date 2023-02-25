228連假吃Buffet！ 「飯店餐廳美食優惠」懶人包 晚晚餐買一送一、天使紅蝦&蛤蜊山吃到飽

228連假假期來頓美食慰勞一下！ 想吃好吃滿就少不了Buffet來助攻，一起來看看哪些餐廳趁著連假推出優惠來搶客，像是晶華酒店「栢麗廳」自助餐廳破天荒於假日推出指定時段買一送一，十二廚與探索廚房下午茶享第2人半價優惠。

◎晶華酒店「栢麗廳」

晶華酒店Buffet餐廳「栢麗廳」推出指定時段買一送一，僅限228連續假期4天、晚上8點後入場的「晚晚餐」時段，折扣後加服務費平均每位1,068元，這次是首度在連續假期推出買一送一優惠，可享有各式現流漁獲海鮮、爐烤美國牛肉、握壽司與哈根達斯冰淇淋吃到飽。

圖／晶華國際酒店集團提供

◎台北喜來登大舨店「十二廚」◎寒舍艾美酒店「探索廚房」

寒舍集團旗下的喜來登「十二廚」與寒舍艾美「探索廚房」，於2/25至2/28也推出下午茶第2人半價優惠，只要在飯店官網或寒舍集團APP訂位就享有這項優惠，每組最多享10人半價優惠，座位有限。

圖／寒舍集團提供

◎台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，於2/25至2/28，於午餐及晚餐時段用餐，可享「4人同行享有1人免費」，可以享用新一季「春饗法國季」限定菜餚，而敘日全日餐廳下午茶時段，也同步推出「第2人半價優惠」。（需酌收原價一成服務費)

圖／敘日全日餐廳官網

◎台北君悅酒店「凱菲屋」

凱菲屋在3月底前不分平假日，只要出示名片或是員工證，凡飯店之外，餐飲、大眾運輸、美食外送與媒體等從業人員等，皆可於任一餐廳用餐享75折優惠。

凱菲屋10月1日起重磅回歸。圖／台北君悅提供

◎千葉火鍋

千葉火鍋趁228連假推出多種優惠方案搶客，一、於2/25至2/28活動期間，開鍋加價100元，可享天使紅蝦吃到飽（基隆、中華、桃園店不適用）。二、千葉火鍋竹北店於即日起至3/5推出假日限定頂級龍蝦免費吃，但須於前一日指定至竹北官方fb、line@、社群完成訂位手續。三、千葉火鍋竹北店、享千葉火鍋、新千葉火鍋3店家，於即日起至3/31，可享用新鮮螃蟹、蛤蜊山吃到飽（每日數量有限）。四、即日起至3/19止，於千葉火鍋吃火鍋，並於官方粉絲團po上與可口可樂合照，就抽ipad乙台，須憑千葉火鍋活動期間發票領獎。

圖／千葉集團提供

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