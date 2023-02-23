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超萌「杯緣子」趣味升級！ 微熱山丘2023動物限定版 「山丘芭娜娜」 6款新造型、3種食玩甜點新吃法

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／微熱山丘提供
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好吃又好玩！ 台灣水果甜點品牌「微熱山丘」2023年限定新包裝全新動物造型「杯緣子餅乾」登場，全部擺出猶如動物樂園一般趣味滿點，發揮想像力邊吃邊玩，還能玩出全新桌遊食玩體驗！

圖／微熱山丘提供
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食玩甜點「山丘芭娜娜」使用奶油香氣撲鼻的格子餅乾，搭配日治時期日本皇室的御用台灣南投山蕉製成的香濃「山蕉可可脂內餡」，以及水刀切割工法打造出的「杯緣子造型餅乾」，推出以來廣受粉絲喜愛。即日起推出2023年限定新包裝，滿週歲的小猴首次露臉，更「蕉」了貓、狗、兔、鳥新朋友一齊慶生，6款動物新造型食玩甜點，打造類盲盒體驗，打開包裝就能看見動物造型，施點技巧慢慢掰開餅乾，超萌杯緣子就此現身！

圖／微熱山丘提供
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2023年限定精裝「山丘芭娜娜」除了外包裝充滿童趣特色，內含猴、兔、狗、貓、鳥、山蕉等多款動物朋友造型，一盒8片「杯緣子餅乾」隨機入盒，打造如同「盲盒開箱」驚喜。3種不同嚐鮮體驗，可餐桌擺盤，或掛在杯緣上把玩公仔，或桌遊一般玩起另類的動物餅乾疊疊樂，泡上一杯熱飲，讓懸掛於杯緣的餅乾內餡微微軟化，更加突顯南投山蕉自然濃郁香氣，邊吃邊玩的樂趣體驗，快邀朋友們共度同樂。

山丘芭娜娜慶祝一週年，官方將邀粉絲參與年度社群活動，分享自己如何慶祝有意義的週年日，幸運者將可獲贈全新2023限定版「山丘芭娜娜」！

圖／微熱山丘提供
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