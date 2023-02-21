全網一致給過！全家「巧克力霜淇淋」即日起回歸，同步推「草莓優格＋比利時巧克力」掀熱議
全網最愛的巧克力霜淇淋回來啦！昨(20)日，全家便利商店在官方IG公告「Fami!ce比利時巧克力回歸」，吸引許多忠實冰控留言歡呼，紛紛表示「超愛比利時巧克力」、「衝了」。而先前已有不少網友在臉書社團PO出「草莓＋巧克力」雙口味霜淇淋，在當時也掀起一陣討論聲浪。
巧克力控吃起來！堪稱全網一致給過的全家「比利時巧克力霜淇淋」強勢回歸，濃郁巧克力香氣搭配順滑口感，苦甜苦甜讓人愛不釋手。此外，在1月底開賣短短時間便售罄的「草莓優格霜淇淋」，也在此前陸續悄悄回歸上市，有網友幸運碰上「草莓＋巧克力」雙口味霜淇淋，曬照分享引來眾人的詢問與羨慕聲。
而全家便利商店IG也貼出「草莓優格＋比利時巧克力」霜淇淋，誘人配色吸引網友目光，有人搶先品嘗分享「吃起來像滋露巧克力」。不過留言區也有不少正反意見，有人覺得好吃，有人認為不搭，但實際滋味如何還是看個人口味去衡量囉！
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