喝到3月中！「星巴克外送5優惠」1次看：經典飲品買1送1、第2杯半價，「草莓派星冰樂」也享好康

星巴克外送優惠總整理！星巴克與外送平台合作推出多種優惠，包含人氣飲品專屬優惠價、第2杯半價、經典飲料買一送一等統統有，還有指定點心單一價的好康。即便沒有全品項買一送一，喝星巴克也不奢侈，還能多帶糕點享優惠，直接外送到你手中。

圖／星巴克咖啡同好會臉書

即日起至2/28，於外送平台foodpanda購買「特大杯草莓派風味星冰樂」，可享單一優惠價135元(原價175元)。

草莓派風味星冰樂。圖／星巴克提供

即日起至2/28，於外送平台foodpanda購買2杯「特大杯冰熱/風味一致的燕麥奶那堤或杏仁奶那堤」，可享第2杯半價優惠，2杯只要255元(原價340元)。

冰那堤。圖／星巴克官網

⬤ foodomo第2杯半價：草莓派風味星冰樂、焦糖瑪奇朵

即日起至3/14，於外送平台foodomo購買2杯「特大杯冰熱/風味一致的草莓派風味星冰樂或焦糖瑪奇朵」，可享第2杯半價優惠，2杯優惠價262元(原價350元)。

焦糖瑪奇朵。圖／星巴克官網

即日起至3/10的每週三至五，於外送平台foodomo購買2杯「特大冰熱/風味一致的那堤或美式咖啡或蜜柚紅茶」，即享買一送一。

⬤ foodomo指定糕點單一價

即日起至4/6的每週三至五，於外送平台foodomo購買「經典起司蛋糕」享優惠價85元(原價100元)、「經典總匯三明治」享優惠價95元(原價110元)的優惠。

圖／星巴克官網

·優惠詳情可至星巴克官網查詢

延伸閱讀：

．星巴克「買一送一」回來了！連續2天、早上11點就能買

．最懂過節聯名！小王子手搖杯太夯 「玫瑰守護杯」上架即空 網敲碗：多展店