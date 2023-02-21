記得要微笑！「SMILEY」50週年限量聯名開賣，還有台北台中快閃店「檸檬柚子白巧克力塔」超萌
全球最知名的笑臉「SMILEY」50週年囉！為一起與全球的粉絲慶祝生日，特地與不同品牌與設計師聯名合作，從帆布袋再到服飾等統統都有。而在台灣則由瑪黑家居獨得聯名授權與販售，還有超萌的限定甜點套餐必吃。
來自英國的時尚品牌「SMILEY」，自推出笑臉與「記得要微笑」標語後，在全球都負有盛名，尤其主打樂觀的精神讓微笑形象深植消費者生活核心。這次瑪黑家即日起至3月31日聯名推出七款原創商品，從收納袋、帆布袋、口罩，再到衣服與襪子或馬克杯、LED夜燈等統統都有，店內陳設呈黃色，很適合逛逛。
另外P&T柏林茶館響應SMILEY快閃店，也推出「檸檬柚子白巧克力塔」限定套餐，吃得到檸檬奶油餡與白巧克力慕斯，最上面一定要放上經典黃色笑臉巧克力片，簡直超萌也適合美拍打卡。
現在活動期間都可以在瑪黑家居台北中山、台北敦南與台中新光三越中港門市7樓 LIVING SPACE看到「SMILEY」快閃店，務必把握機會揪團逛起來！
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