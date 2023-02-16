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圓妳的魔法少女夢！庫洛魔法使「閃耀派對」台中限定快閃 近50種必買週邊登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新光三越台中中港店官網
圖／新光三越台中中港店官網

今年剛好是「庫洛魔法使」動畫播出25年，這回來到「新光三越台中中港店」，帶來許多驚喜獻給粉絲，除了有五座小櫻全新戰鬥服背景，還有14米長小櫻畫框牆10大必拍打卡點，還有必吃的超Q「小可杯子蛋糕」及6款造型雞蛋糕，消費滿額再送限量卡套，還有每個禮拜不同的限定版卡牌，心中一直有魔法少女夢的粉絲們還不快快集結、解除荷包封印買好買滿！

圖／新光三越台中中港店官網
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圖／新光三越台中中港店官網
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台中的庫洛迷們終於等到了！快閃店中，小櫻換上粉紅澎澎裙搭配雪白羽毛翅膀、紅心多層次蕾絲洋裝，還有金絲與飄逸羽毛的水晶禮服，總共5套戰鬥服讓大家拍個過癮；還把「透明牌拍照牆」搬到現場，讓粉絲直接變成擁有神秘力量的卡牌人物；拍完照更要把小櫻、小可的週邊帶回家，像是透明牌造型地墊、Q版小櫻與小可抱枕、粉紅蕾絲戰鬥服造型圍裙，還有魔法陣夜燈及夢之杖AirPods保護殼等等，都是成為魔法少女的標配！消費滿額，再送限量卡套和精美卡牌，共有7款、周周不同，想收集的人可別漏掉了～

圖／新光三越台中中港店官網
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圖／新光三越台中中港店官網
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喜歡甜食、超可愛的小可還化身巧克力口味的杯子蛋糕，另外還有封印之鑰、夢之鑰、星之鑰、小可、小桃、斯比等6款不同造型的現做雞蛋糕，也是台中站獨家販售，快閃時間到3/7為止，連假剛好可以安排去一趟，粉絲們可要把握機會別錯過！

圖／新光三越台中中港店官網
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庫洛魔法使閃耀派對

2/10～3/7

新光三越台中中港店10樓天空劇場(台中市西屯區台灣大道三段301號)

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