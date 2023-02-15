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全台唯一婚紗餐酒館！ 台南「DreamChurch夢教堂」 美食調酒、白紗美照 夢想一次體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

去年10月試營運、12月才開幕的「DreamChurch夢教堂餐酒館」，位於台南市中西區，前身為婚紗店的它翻修之後，結合了美食、婚紗、調酒等等元素，才開幕沒多久就成為話題，不用大包小包帶著婚紗跑來跑去、店內華麗的裝潢就是擺拍最好背景，想完成披上婚紗夢想或預習婚禮的女孩們快手刀預約體驗！

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書

由大型婚紗店改裝而成的「DreamChurch夢教堂餐酒館」，一、二樓為用餐空間，三樓是挑選婚紗、禮服的地方，店內上百套的美麗婚紗絕對能找到最適合妳與姊妹們的那一套，而一樓的貴妃椅區、二樓吧台等等精緻裝潢的空間就是最棒的美拍背景，無論是想帶老婆補拍婚紗照、全家福，或是來個閨蜜姊妹合照留念，還是個人藝術照，都可以在這邊完成夢想！不過目前店家不提供西裝、只有婚紗，男士們記得自備服裝唷！

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書

而在美食之都台南想要占有一席之地，料理跟調酒也不能馬虎，店裡不只有較少見的法式功夫菜「油封鴨腿佐甜醋無花果」，也有使用新鮮海鮮、美式豪邁的「波士頓龍蝦海鮮拼盤」，以及「香烤脆皮德國豬腳」，炸物小點心裡有考驗技巧的「炸牡蠣」等，都可以見到店家對自己料理的自信；酒的品項除了有基本的紅、白酒及經典調酒外，還有創意調酒如「熱戀時期的甜蜜」、「睏桂桃」、「胭胭一息」，也有無酒精特調「綠茶婊與柳芒」、「香狼金萄」等可以選擇，喜歡嘗鮮的人一定要試試。

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最棒的是，「DreamChurch夢教堂餐酒館」營業到凌晨三點，如果下班想跟朋友小酌聚會也很適合，還提供包場、求婚等等服務、CP值超高；各路網美網帥、姊妹閨蜜們還不快放入待訪清單裡！

圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／DreamChurch夢教堂餐酒館臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

DreamChurch夢教堂餐酒館

地址：台南市中西區民生路一段183號

06-2235288

營業時間：平日18：00～03：00 假日16：00～03：00，每週二公休

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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