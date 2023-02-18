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二度熄燈！ 日本「PABLO半熟起司塔」合約到期2／28結束營業 未來動向曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／PABLO提供
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2016年首來台的日本超人氣「PABLO起司塔專賣」開業不到一年，突然熄燈離開台灣市場，在2018年再度重回到台灣，並以直營的方式插旗在新光三越台北信義新天地A8館2樓，以及台中中港新光三越正櫃門市，不過2/16官方無預警宣布，與新光三越合約到期，全台唯一兩家櫃位到28號就暫停營業，消息一出，讓許多粉絲都感到不捨！

圖／PABLO提供
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「PABLO半熟起司塔」在臉書粉絲專頁公告，「親愛的顧客，感謝您一直以來對PABLO Cheesetart的喜愛與支持。因與新光三越合約到期因素，而無法繼續為大家於此服務，台北信義A8、台中中港門市營業至2023.02.28後暫停營業。」店家也表示，其餘高雄漢神巨蛋、台北中山南西新光等兩間快閃店，也營業到28日為止，這也是時隔5年過後，PABLO二度宣告結束營業。

貼文曝光後，許多網友都感到可惜，紛紛留言表示，「不要離開台中嗷嗷嗷」、「二月底前要來買爆了！」、「要不要到板橋大遠百或板橋車站來設櫃呢？這邊人潮多，年底有耶誕城活動，往年你們也都有來板橋大遠百設快閃櫃」、「北車來一間呀」、「很好吃說 希望能趕快找到新的點」。

圖／PABLO提供
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根據《三立新聞網》報導，PABLO透露與新光三越合約到期後，會持續尋找新的店點，「百貨賣場、街邊店面都是新的店鋪設立的方向，快閃的地點也將視各通路的檔期排定，將會公布在粉絲專頁上」，至於新店面預計開幕時間？PABLO表示，還須進行更多的店鋪型態規劃及與新店點的洽談，「期待可以在上半年有新的消息。」

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