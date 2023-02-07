珍奶買1送1先筆記！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，明日一次炫2杯

明天喝珍奶！CoCo週三好友日將於明(8)日登場，本次好友日將推出人人都愛的「珍珠奶茶」優惠，使用都可訂線上點單憑券即享「第二杯0元」，也等同於買一送一。快快先筆記，明天開喝珍奶囉！

圖／CoCo提供

呼叫珍奶控！CoCo週三好友日每每推出人氣商品進行優惠活動，本週三(8)將推出人氣飲品「珍珠奶茶第二杯0元」優惠，打開CoCoLine官方帳號領券，再至CoCo都可訂線上點單憑券就能享受優惠。動動手指，珍奶買一送一喝起來～

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CoCo週三好友日優惠資訊

加入CoCo都可Line官方帳號，至都可訂線上點單即可享獨家優惠

活動日期：2023/2/8

優惠內容：珍珠奶茶(中)憑券享第二杯0元，一人可獲得2張；另有滿額最高享85折活動，1000元以上即享85折

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