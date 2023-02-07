快訊

恭喜！李昇基宣布結婚 爭議對象「曾被粉絲要求分手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍奶買1送1先筆記！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，明日一次炫2杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

明天喝珍奶CoCo週三好友日將於明(8)日登場，本次好友日將推出人人都愛的「珍珠奶茶」優惠，使用都可訂線上點單憑券即享「第二杯0元」，也等同於買一送一。快快先筆記，明天開喝珍奶囉！

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

呼叫珍奶控！CoCo週三好友日每每推出人氣商品進行優惠活動，本週三(8)將推出人氣飲品「珍珠奶茶第二杯0元」優惠，打開CoCoLine官方帳號領券，再至CoCo都可訂線上點單憑券就能享受優惠。動動手指，珍奶買一送一喝起來～

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo週三好友日優惠資訊

加入CoCo都可Line官方帳號，至都可訂線上點單即可享獨家優惠

活動日期：2023/2/8

優惠內容：珍珠奶茶(中)憑券享第二杯0元，一人可獲得2張；另有滿額最高享85折活動，1000元以上即享85折

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

延伸閱讀：

麻辣鍋變手搖飲！ Mr.Wish x 這一鍋聯名推「辣辣檸檬綠、辣芝芝烏龍」 還可加10元辣過癮

星巴克「抹茶那堤」全面停賣！ 抹茶控別哭，「醇濃抹茶那堤」隱藏版喝起來

CoCo 珍奶 奶茶 買一送一 手搖

相關新聞

全家便利商店「草莓季」推逾百項美食！「PABLO草莓雙餡起司塔、蠟筆小新草莓冰淇淋」快搶吃

西洋情人節即將到來，搶攻粉紅浪漫商機，全家便利商店先前限量推出草莓優格霜淇淋，創造消費者排隊嘗鮮風潮，春節期間即迅速熱銷...

珍奶買1送1先筆記！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，明日一次炫2杯

明天喝珍奶！CoCo週三好友日將於明(8)日登場，本次好友日將推出人人都愛的「珍珠奶茶」優惠，使用都可訂線上點單憑券即享「第二杯0元」，也等同於買一送一。快快先筆記，明天開喝珍奶囉！ 呼叫珍奶控

被耽誤的甜點店！ 壽司郎情人節限量「巧克力慕斯蛋糕」登場 滿額贈寶可夢甜蜜禮

情人節來點不一樣的美味組合！ 壽司郎常被粉絲形容成「被壽司耽誤的甜點店」，常見人氣商品除了北海道牛奶霜淇淋、千層蛋糕、特製脆片巧克力蛋糕及雪花冰之外，此回為迎接情人節，限定推出「堅果生巧克力慕斯蛋糕」

轉戰這超商！全家買嘸「紅帽子」 這裡69折買得到還送衛生紙、抽萬元旅遊金

這裡也有紅帽子！年後禮盒出清大優惠，全家最先推出69折超好康，讓不少人衝全家尋寶，其中最夯的日本知名德式製菓品牌「紅帽子鐵盒」更是搶到沒貨。而近日有網友發現在萊爾富也能買到，而且也是69折，還送2包衛

吃芋圓刮首爾來回機票！清原芋圓祭出刮刮樂 張張有獎

全台最大芋頭霸主「清原芋圓」2023年回饋粉絲、祭出「芋你同饗」刮刮樂大回饋，自2月10日起至3月10日，只要到全台清原...

「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合

WA!BAKERY再出奇招！與近年討論度超高的「CAFE!N」合作推出３款快閃店限定咖啡麵包，WA!BAKERY的夾心棍棍與吐司磚餡，配上CAFE!N冠軍咖啡單品豆研製的內陷，堪稱絕配，2月11日起至2月17日還有情人節濃情組合，不甜膩一定要試試！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦