快訊

烏克蘭的反貪腐掃蕩，能贏回歐美盟友的信任？

北美極渦寒潮爆發 鄭明典：24小時內加拿大紐英倫極冷事件將出現

富商尪爆三度出軌！李玟暴瘦剩皮包骨 突曝病床照洩近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「抹茶那堤」全面停賣！ 抹茶控別哭，「醇濃抹茶那堤」隱藏版喝起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

抹茶控要哭了！ 近期許多人在星巴克點餐時被店員告知「抹茶那堤」停賣了，這無預警停賣的消息，讓熱愛星巴克抹茶那堤的鐵粉們，忍不住哀號。實地走訪門市詢問，「抹茶那堤」確認已全面下架，但還有特濃版隱藏款可供點餐哦！

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克表示將全面改用無糖的醇濃抹茶粉為原料，目前抹茶那堤將依各門市現貨為止，售完就沒了。但抹茶控們別哭，依然仍提供抹茶品項有「醇濃抹茶那堤」、「醇濃抹茶咖啡」、「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」等系列，皆可依自己需求來調整甜度。

茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供
茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供
醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

延伸閱讀：

咖啡、手搖買1送1！ 10家「補班日優惠」小確幸 咖啡、速食、手搖飲料滿滿打氣快收

草莓控快看！ 夢幻爆表「粉紅牛奶鍋吃到飽」在這裡 還有大湖草莓霜淇淋先搶吃

抹茶 星巴克 咖啡 手搖 吃到飽

相關新聞

星巴克「抹茶那堤」全面停賣！ 抹茶控別哭，「醇濃抹茶那堤」隱藏版喝起來

抹茶控要哭了！ 近期許多人在星巴克點餐時被店員告知「抹茶那堤」停賣了，這無預警停賣的消息，讓熱愛星巴克抹茶那堤的鐵粉們，忍不住哀號。實地走訪門市詢問，「抹茶那堤」確認已全面下架，但還有特濃版隱藏款可供

整理包／周六補班日小確幸！「4大超商咖啡限時優惠」快筆記

歡樂春節連假過後馬上就要面對2月4日周六補班日，心情難免鬱卒、提不起勁，4大超商紛紛祭出上班族最愛的咖啡限時優惠，補班日...

開工來杯咖啡！ 星巴克1／30「買1送1」開工優惠　7-ELEVEN第2杯咖啡半價

迎接開工大吉！ 星巴克宣布於1/30開工日限定「買一送一」，活動當天門市開店至晚間20:00，購買兩杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，7-ELEVEN也推出第2杯半價的

安西教練下巴好ㄉㄨㄞ！ 日本咖啡藝術師致敬「灌藍高手立體拉花」 天才櫻木花道神還原

《灌籃高手》電影再度風靡全台！早先於去年底日本先上映時就創下熱門話題，一位日本咖啡藝術師的巧手，致敬電影人物創出好幾款「灌藍高手立體拉花」，其中天才櫻木花道在動畫中玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴場景，

快收藏！7-ELEVEN首推「大吉大利柑橘風味拿鐵」 還有超萌橘子造型杯塞

新年的氣氛越來越濃烈，開運秘訣成為民眾熱門討論話題，7-ELEVEN宣布自1月11日起CITY CAFE推出「大吉大利柑...

開工咖啡優惠！「4大超商」多杯組188元、美式拿鐵買10送10、「星巴克買1送1」新年快樂喝起來

2023年第一個上班日，除了有4大超商「開工咖啡」小確幸，可以爽喝美式、拿鐵買2送2，還有星巴克一日限定好友分享買一送一，上班族們快來點杯咖啡，開啟新年好心情！ 7-ELEVEN 即日起至1/

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。