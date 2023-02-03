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星巴克「抹茶那堤」全面停賣！ 抹茶控別哭，「醇濃抹茶那堤」隱藏版喝起來
抹茶控要哭了！ 近期許多人在星巴克點餐時被店員告知「抹茶那堤」停賣了，這無預警停賣的消息，讓熱愛星巴克抹茶那堤的鐵粉們，忍不住哀號。實地走訪門市詢問，「抹茶那堤」確認已全面下架，但還有特濃版隱藏款可供點餐哦！
星巴克表示將全面改用無糖的醇濃抹茶粉為原料，目前抹茶那堤將依各門市現貨為止，售完就沒了。但抹茶控們別哭，依然仍提供抹茶品項有「醇濃抹茶那堤」、「醇濃抹茶咖啡」、「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」等系列，皆可依自己需求來調整甜度。
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