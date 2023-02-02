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麵包控暴走！超人氣文青麵包插旗三重，這款「熱賣第一名」沒預訂超難搶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小鳥吃吐司臉書
圖／小鳥吃吐司臉書

麵包控快衝！橫掃台灣的超人氣文青麵包「小鳥吃吐司」插旗三重，於今(2)日盛大開幕，並開啟限時6小時的試賣活動，精選麵包任選三個只要100元，多種熱賣小吐司、港式冰火菠蘿油、京都抹茶紅豆菠蘿統統都有，麵包控都暴走啦！

熊本黃金生吐司。圖／小鳥吃吐司臉書
熊本黃金生吐司。圖／小鳥吃吐司臉書

港式叉燒菠蘿包。圖／小鳥吃吐司臉書
港式叉燒菠蘿包。圖／小鳥吃吐司臉書

現烤烘培坊「小鳥吃吐司」插旗三重，今(2)日開幕並推出6小時試賣，現在起至晚上6點，精選美味麵包3個只要100元，還有人氣品項火腿起司小吐司、芋泥肉鬆小吐司、小蜂蜜流蜜小吐司等一個68元、兩個125元，以及黑鑽松露爆漿菠蘿、港式冰火菠蘿油等各式菠蘿一個58元、兩個100元的優惠。

熱賣第一名的「香水草莓生吐司」。圖／小鳥吃吐司臉書
熱賣第一名的「香水草莓生吐司」。圖／小鳥吃吐司臉書

此外，暢銷熱賣的熊本小吐司、香水草莓小吐司、靜岡抹茶紅豆麻吉小吐司及濃情巧克力吐司也同步開賣。店家選用日本熊本麵粉、富士麵粉製作新鮮又好吃的現烤麵包，麵包口感柔軟，隔天再吃一樣超嫩，喜歡吃麵包的朋友可別錯過囉！

黑鑽松露爆漿菠蘿。圖／小鳥吃吐司臉書
黑鑽松露爆漿菠蘿。圖／小鳥吃吐司臉書

圖／小鳥吃吐司臉書
圖／小鳥吃吐司臉書

三重重新小鳥家

地址：新北市三重區重新路3段1號

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吐司 麵包 抹茶 文青 巧克力

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