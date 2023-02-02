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台北下午茶新地標！「洛可可茶苑」首推英式下午茶推車，吃還送氣泡酒
全新歐陸風自助餐廳「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」即日起正式開幕囉，不僅有早午餐與晚餐，現在還推出英式下午茶推車服務，30道甜鹹美食任選，現在下午茶用餐再送氣泡酒一杯喔。
這家位於「台北漢普頓酒店Hamp Court Palace Taipei」一樓的全新落成「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳，裝潢主打「輕古典法式」風格設計，係由國內知名設計師吳忠岳老師親自規劃，並以「法國凡爾賽宮的鏡廳」為靈感，配上義大利珍珠大理石牆、馬蹄型酒吧、馬賽克花磚地板等，企圖打造最舒適自在的沈浸式用餐體驗。
至於 「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」的餐飲主打英式下午茶推車Buffet吃到飽，為此還特別客製三層玫瑰金花邊午茶推車，能擺放超過30種以上甜鹹美食，預計將成為奢華下午茶新地標。成人每位 $1099元（服務費10%另計），兒童則每位780元（服務費10%另計，身高限制120至140公分）。
而最重要的美食必吃滿滿松露香的「黑松露菌菇小鹹塔」、派皮金黃酥脆的「鮭魚菠菜鹹派」、新創「鮭魚卵泡芙」與美式「迷你漢堡」 等；至於甜食一定要嚐嚐不死甜的「蘋果派」、濃郁茶香的「抹茶巴斯克乳酪蛋糕」、義式「提拉米蘇」、德式「黑森林蛋糕」與不能少的奶油「司康」。
當然下午茶少不了最重要的主角茶，可選英國皇室御用百年茶品「TWININGS唐寧茶」及茶界愛馬仕的「TWG」一起享用。現在的餐廳享用下午茶服務，每人還可免費獲得氣泡酒一杯，即日起開放預約快揪團吃起來。
洛可可茶苑ROCOCO Tea House
電話：02-2506-9638
下午茶營業時間：14:30PM – 16:30PM
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