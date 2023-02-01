太驚艷！ 台中平價預約制「法式甜點沙龍」道道有驚喜 現場看料理秀、外帶當伴手禮

台中好吃甜點推薦～CV甜點沙龍跟一般甜點店很不一樣，吧檯座位看的到主廚料理秀，精緻擺盤簡直像法式料理，吃甜點也能很享受！每一道甜點都融入在地食材充滿創意又獨特的美味吃過讓人印象深刻驚喜連連，尤其是台中獨家甜點套餐，一套品嘗4道甜點及飲品只要799元CP值超高，網評4.5星吃過都說讚，採預約制甜點控快衝一波。

CV甜點沙龍地點交通

CV甜點沙龍位在北屯區瀋陽路上，介於熱河路與昌平路之間，門口不好停車，開車朋友可以停在附近旅順路上收費停車場再走路過來只要幾分鐘。大門口很有質感充滿文青氣息，左手邊還有一處CV打卡牆，拍照好好看。

CV甜點沙龍環境

可內用可外帶，店內座位不多只有6個吧檯座位，騎樓還有兩張小圓桌。內用吧檯座位可以欣賞主廚料理秀，這樣的甜點店我們在台中還沒有看過，這家CV甜點沙龍真的很有特色。想要坐下來好好品嚐及欣賞主廚的精緻甜點，記得先預約訂位。

CV甜點沙龍空間不大，但是隨處可見綠色植栽，走進店內就讓人喜歡。

大門口甜點櫃裡頭擺放各種小蛋糕，我看很多網友留言說經常出現不同品項，每次去都有驚喜。可麗露、蘋果派、黑金巧克力、百香檸檬蛋糕都是人氣商品。

他們粉絲團上有介紹：CV甜點沙龍的主廚龍哥歷經糖村、茹絲葵（甜點部）、金磚牛排（甜點主廚）。對甜點充滿熱情，將在地食材融入甜點中完全無添加，獨家創意甜點還有加上分子料理手法，真的是外面吃不到的獨特美味。每一道上桌時呈現出來的色香味都讓人驚喜連連，坐在吧台前一邊品嚐一邊欣賞料理秀，在這裡吃甜點非常享受。

CV甜點沙龍菜單

主廚依照季節性食材設計甜點菜單，這一套嘉藝。秋風是秋季限定，接著會再出草莓為主的冬季套餐。

套餐內含4款甜點再加上飲品，每人只要799元無敵超值。

其他還有盤飾甜點、超人氣千層蘋果派、小朋友甜點（專為12歲以下小朋友設計）、咖啡飲品。價位不貴免服務費CP值超高！

內用低消為一份盤飾甜點或套餐，用餐時間90分鐘。

訂位方式：粉絲團每月5日公告當月盤飾甜點日期，採私訊預約，如果急件可打電話詢問。

CV甜點沙龍推薦餐點

嘉藝。秋風 799元

來到這裡很推薦點限定套餐，我們3個人用餐選了3款不同飲品。這裡不僅甜點有特色，連飲品的擺盤也讓人印象深刻。

時物 檸檬氣泡飲

蜜漬風乾的檸檬片吃起來不會太酸，甜味比較明顯，搭配氣泡飲看起來非常漂亮，整個清清爽爽喝起來很消暑。

手沖虹吸咖啡

這支手沖虹吸咖啡用的容器很像居酒屋的酒樽，特別附上兩個杯子，其中一杯放了冰塊。把熱熱的手沖虹吸咖啡倒入冰塊杯中立即降溫，等於點一杯咖啡可以喝到熱咖啡與冰咖啡兩種不同滋味。

哥倫比亞日曬咖啡豆用虹吸方式煮出來風味不錯，倒入兩種杯子同時品嘗熱咖啡與冰咖啡。熱熱喝有喝到咖啡的甜味，隨著溫度變化，果香慢慢浮現。直接喝冰鎮的咖啡則是有果酸韻味，等於把咖啡的尾韻快速呈現。同一壺咖啡倒出來兩杯的差異蠻大的，很奇妙大家一定要試試。

阿里山桂花烏龍

中國風的茶具搭配高山茶，看起來像茶藝館的茶具，卻出現在甜點店中，跟前面那道虹吸咖啡一樣特別。

阿里山桂花烏龍茶葉等級不錯，喝起來溫醇順口尾韻回甘，這杯茶搭配甜點很對味。

|麻油| 味噌。烤麵糊。烏魚子

第一道甜點就像餐廳開胃菜一樣，是鹹味甜點，真的充滿驚喜。

主廚自己做的胡麻油烤泡芙，中間包夾味噌風味冰淇淋，最後再灑上現刨的烏魚子，光是看主廚製作的過程就很讓人期待它的美味。

日式味噌冰淇淋是主廚自己手工製作，味道鹹鹹甜甜的好特別喔。完全不添加的手工冰淇淋，綿滑順口入口即化，還有胡麻油烤泡芙以及烏魚子的加持味道特別香，我們第一次吃到這種鹹味冰淇淋，意外的好吃耶～

|煙燻| 炒茶。嘉義人。紅水烏龍

這道甜點非常吸睛！從炒薏仁開始一整套製作工序很有特色，光是看製作過程就值回票價，尤其是最後填入煙燻冰淇淋畫面最吸引人，推薦大家到現場品嘗，絕對視覺味覺大滿足！

上桌後掀開蓋子的瞬間，馬上聞到煙燻香氣，真的很浮誇～～裏頭是主廚自己做的宇治焙茶手工冰淇淋，吸附煙燻香氣，有點類似熟成的感覺，非常有特色！

宇治焙茶手工冰淇淋非常濃郁，滿滿的焙茶香加上炭焙煙燻的風味，一入口就馬上感受到豐富又多層次的氣味，濃郁又好吃！

底下看起來像是爆米花的是薏仁，剛剛有看到主廚在鍋中加入焦糖炒薏仁，薏仁爆開變得很大顆，表面巴著焦糖漿形成一層膜，維持酥脆的口感越咬越香，跟煙燻焙茶冰淇淋一起吃好好吃。

|乳酪| 帶走吧。黑糖

這道提拉米蘇看起來普通，但是一吃就發現跟常見的提拉米蘇大不同。一般提拉米蘇的酒味比較厚重，這裡的則是咖啡味比較足，吃起來相對輕盈。而且咖啡香氣很迷人，主廚說他捨棄用義式咖啡機改用虹吸咖啡，難怪味道特別香醇。

提拉米蘇常見的拇指蛋糕部分，主廚換成菠蘿脆球，就是菠蘿麵包表皮那種，味道香甜口感酥脆好好吃。整個提拉米蘇非常滑順輕盈，不只乳酪奶香迷人，連中間夾層的戚風蛋糕也富有彈性，愛吃提拉米蘇的朋友一定要來試試，真的很驚艷！

|咖啡| 深焙豆。芝麻。竹炭

最後這道甜點也很吸引人，手作咖啡冰淇淋上頭有芝麻薄餅，底下則是分子料理竹炭蛋糕。

他們家手工冰淇淋都很強，這道是哥倫比亞咖啡豆加上國姓鄉中焙咖啡豆以日式手法製成，看起來色澤比較深但是吃起來味道不會太過厚重，溫和的咖啡香入口後慢慢散開，尾韻浮現果酸很有層次感。這個芝麻脆餅風味蠻濃郁的，芝麻加上北港胡麻油炒過味道更香。用芝麻脆餅挖冰淇淋一起吃，綿滑冰淇淋加上酥脆薄餅，豐富的口感及味覺享受，每一口都好喜歡。

底下的分子蛋糕用氮氣製作，孔洞比較大看起來像是珊瑚礁，口感跟印象中的蛋糕大不同，大家一定要試試。

盤飾蛋糕 龍吻 450元

這道甜點非常豐盛漂亮，結合南投、嘉義中寮、苗栗當地食材製作的一道創意甜點。菜單上有介紹，內容包含紅棗桂圓手工冰淇淋、龍眼蜜磅蛋糕、黑糖酥脆球、桂花香蕉慕斯、秋山金萱甜柿皮革、焙茶珊瑚礁蛋糕、爺爺手裡的喬煙…我的天啊~簡直是藝術品！

我特別愛這個苗栗公館紅棗製作的紅棗桂圓冰淇淋，搭配龍眼蜜磅蛋糕一起吃，滋味超棒！

主體桂花香蕉慕斯蛋糕，選用苗栗南庄桂花，再撒上肉桂粉整個風味一級棒！上頭綠色的是焙茶珊瑚礁分子蛋糕，底下則是前面有介紹過的菠蘿脆球，食材真的很多元，可以單吃也可以混搭一起吃，滋味都不一樣。

秋山金萱皮革薄片要特別介紹一下，卓蘭甜柿薄片上頭看的到一點一點的金萱茶，融合茶葉及果香的脆片，酸酸的滋味真是大加分。旁邊小圓球是手工熬煮的甜柿醬，不論搭配桂花香蕉慕斯蛋糕還是珊瑚礁蛋糕都不錯，吃這道甜點真的不斷有驚喜。

單點 烤千層蘋果派 280元

蘋果派上頭一大球主廚手作香草冰淇淋、加上華麗的糖碗，連蘋果派都這麼漂亮！

蘋果派底部有千層塔皮，上頭好多菠蘿脆球，酥酥脆脆的口感越吃越涮嘴，加冰淇淋跟麥芽糖碗好好吃喔～

把糖碗敲碎，搭配香草冰淇淋一起吃，甜度不會太高。我喜歡糖碗麥芽糖的甜味，跟蘋果派一起吃，酸酸甜甜更加分。

CV的蘋果派選用綠蘋果增加酸度，不會像一般蘋果派偏甜容易膩。加入淡淡的肉桂粉熬煮讓蘋果焦化，再加入一點新鮮檸檬汁，這道蘋果千層派酸與甜剛剛好的滋味真是好吃!是目前我吃過最喜歡的，推薦必點。

小清新百香檸檬蛋糕

百香果檸檬蛋糕有小顆禮盒裝，也有4吋/6吋蛋糕，自己吃或是送禮都很適合。冰冷凍後取出直接吃，像冰淇淋般的口感，大人小孩都喜歡。

切開來看層層堆疊，最底下是鮮奶戚風蛋糕，中間還有加了日式香堤鮮奶油，甜而不膩非常滑順。最上層還有百香檸檬奶餡，檸檬加上百香果，兩種天然果酸與香氣融合一起，吃起來非常清爽。

黑金巧克力蛋糕

這款黑金巧克力蛋糕是CV甜點沙龍的人氣招牌，除了莓果黑金是固定款之外，特別將全台26縣市特產加入巧克力蛋糕中，目前有12種口味每一季出一款，之前出過茉莉花口味，這一次來是雲林虎尾米釀威士忌口味。

這蛋糕完全不加麵粉無麩質，也不加砂糖只有加蛋，入口即化的口感像吃生巧克力一般，真的很神奇！

雲林虎尾米釀威士忌融入巧克力蛋糕中，冷凍後微微退冰吃就能吃到入口即化的口感。剛入口有微微肉桂香，接著是威士忌橡木桶木質香氣，尾韻則是米釀香甜滋味，完全沒有酒味只留酒香，真的像在吃頂級生巧克力一樣超好吃！

CV甜點沙龍整體心得

這家甜點太厲害了！點套餐一次品嘗4款創意甜點及飲品，每一道都讓人驚喜連連真的很享受。盤飾甜點跟千層蘋果派也很有特色，品嘗美味也能近距離欣賞主廚料理秀，視覺味覺大滿足，真的跟一般甜點店大不同。吃完還可以外帶小清新百香檸檬蛋糕、黑金巧克力蛋糕，自己吃或是送人當伴手禮都很讚(網路下單處)。Google評論4.5星我們吃過也很喜歡，內用座位不多，每月5日公告當月盤飾蛋糕內用日期預約，愛吃甜點的朋友快衝一波～

CV甜點沙龍

官網：CV甜點沙龍官網

粉絲團：CV甜點沙龍FB

地址：台中市北屯區瀋陽路三段99號

電話：04 2241 6232

營業時間：11:30~19:30 週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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