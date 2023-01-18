開賣前搶先吃！「一招」提前開吃全家「草莓優格霜淇淋」，還有連續5天買一送一

全家霜淇淋新口味搶先吃！全家「草莓優格霜淇淋」預計於1/20起開賣，但日前已有網友搶先開吃並分享在超商新品&好物分享區臉書社團，不少人紛紛好奇詢問「不是1/20才有賣嗎」。此外，全家也將自1/19至1/23推出「霜淇淋買一送一」，讓大家不僅快樂過年還能優惠爽吃新品。

原PO搶先曬照「草莓優格霜淇淋」。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

近日，有網友在臉書社團曬出全家「草莓優格霜淇淋」的最新照片，引來不少人的疑問，因為新口味霜淇淋預計1/20才開賣怎麼有人已經吃到了？而原PO則透露「霜料用完就可以換新口味了」，原來是到了換檔期只要先前口味的原料用完，便會提前使用新檔期的霜料，想在開賣前搶先吃的朋友可以筆記一下。

有網友發現附近全家也提早換新口味。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

「草莓優格霜淇淋」開賣就有買1送1！全家將自1/19起至1/23連續五天推出「霜淇淋買一送一」，只要使用全盈支付結帳，即享霜淇淋「不限口味」買一送一，另自1/20至1/22會員APP隨買跨店取也有5支168元的優惠活動。

圖／全家便利商店提供

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