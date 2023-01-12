與首爾聯名！高雄洲際推「草莓炸雞」限定Buffet，還有6款草莓甜點任吃
草莓炸雞超奇特！高雄洲際飯店與韓國首爾洲際聯名推出限定冬季草莓下午茶，包含6款香水草莓甜點與Buffet無限供應草莓炸雞、辣炒年糕、海鮮煎餅與鬆餅等，「草莓控」即刻起趕快預訂起來！
高雄洲際酒店享有無敵海景與打卡泳池，是近期非常受歡迎的海景飯店之一，這次直接把韓國知名下午茶搬到台灣，與韓國首爾江南的InterContinental Seoul COEX世貿中心洲際酒店、InterContinental Grand Seoul Parnas帕納斯洲際酒店一起推出「冬季限定聯名莓果午茶饗宴」，可以狂嗑六款嚴選大湖香水草莓甜點與半自助式Buffet，像是「草莓系列」的草莓炸雞、草莓Pizza、草莓卡布里沙拉與草莓巧克力噴泉等，其他還有海鮮煎餅、韓式冷拌麵、辣炒年糕與韓系可頌鬆餅等好料統統無限爽吃。
此次限定專案活動期間自即日起至2月15日止，且每日只開放兩個時段預定，分別為14點30分與16點30分，用餐時間則為120分鐘。
高雄洲際酒店
地址：高雄市前鎮區新光路33號
電話：07-339-1888
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