送錢好吉利、咬錢好福氣！ 萬元「鈔票煎餅」直接啃 美金、歐元、新台幣3口味任你選
過年送錢好吉利！ 這款逢年過節成為眾人首選的超吸「金」禮盒，是最高cp值的「鈔票造型煎餅」，每一款都是上萬元的各種幣值煎餅，趣味又討喜成為新年期間的熱賣品，讓每個收禮的人更是笑呵呵！
嘉冠喜文創煎餅業者，由烙印客製化、口味客製化、餅模客製化3大服務，產出琳琅滿目的煎餅，不僅有傳統零嘴的煎餅包裝，另款更走品牌新奇創意路線，曾數次獲得台灣百大伴手禮殊榮，更成為代購業喜愛的年節團購商品。
「嘉冠喜煎餅禮盒」內含三種口味搭配三款鈔票，有滿滿草莓香氣的新台幣、輕甜奶香味的美金，以及全新起士口味的歐元，也由於每張幣值都是一萬元，也被稱作「萬元煎餅」。再以紅色、金色包裝喜氣，每盒最低只要390元起，讓民眾送禮也應景，意味著送錢、送吉利、滿滿福氣。
延伸閱讀：
．全台最大「高空煙火秀」2/4台南登場 狂放40分鐘、再搭蜂炮超震撼！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言