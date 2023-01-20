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送錢好吉利、咬錢好福氣！ 萬元「鈔票煎餅」直接啃　美金、歐元、新台幣3口味任你選

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自嘉冠喜(呷慣習)煎菓_小時候的煎餅FB
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過年送錢好吉利！ 這款逢年過節成為眾人首選的超吸「金」禮盒，是最高cp值的「鈔票造型煎餅」，每一款都是上萬元的各種幣值煎餅，趣味又討喜成為新年期間的熱賣品，讓每個收禮的人更是笑呵呵！

圖／翻攝自嘉冠喜(呷慣習)煎菓_小時候的煎餅FB
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嘉冠喜文創煎餅業者，由烙印客製化、口味客製化、餅模客製化3大服務，產出琳琅滿目的煎餅，不僅有傳統零嘴的煎餅包裝，另款更走品牌新奇創意路線，曾數次獲得台灣百大伴手禮殊榮，更成為代購業喜愛的年節團購商品。

「嘉冠喜煎餅禮盒」內含三種口味搭配三款鈔票，有滿滿草莓香氣的新台幣、輕甜奶香味的美金，以及全新起士口味的歐元，也由於每張幣值都是一萬元，也被稱作「萬元煎餅」。再以紅色、金色包裝喜氣，每盒最低只要390元起，讓民眾送禮也應景，意味著送錢、送吉利、滿滿福氣。

圖／翻攝自嘉冠喜(呷慣習)煎菓_小時候的煎餅FB
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