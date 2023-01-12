全家新一檔霜淇淋！網傳草莓霜淇淋將回歸？網友呼：別又秒殺

國民三明治開幕優惠來啦！紅到國外的台灣三明治品牌「洪瑞珍」概念店進駐微風北車，在此新概念店開幕的同時，也將推出開幕首3日的「免費三明治及吐司」贈送活動，只要加入品牌LINE好友，即可免費體驗，分為上、

2023-01-11 15:30