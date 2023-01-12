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全家新一檔霜淇淋！網傳草莓霜淇淋將回歸？網友呼：別又秒殺
全家霜淇淋將換檔！近日，有網友在超商新品&好物分享臉書社團分享全家一款「腸腸鐵支便當」，見圖片上的便當裡誠意滿滿給了4支完整香腸，還有菜脯蔥蛋、蒜香青江菜、辣炒筍絲等配菜，飯、菜還有隔層，非常推薦給大家，原PO也在同篇貼文中預告新檔期霜淇淋，透露「緊接著1/20會上市草莓優格霜淇淋」。
巧克力要被換掉了？有網友在臉書社團透露全家新一檔的霜淇淋口味，表示1/20將要上市「草莓優格霜淇淋」，同步推出少女粉霜淇淋餅皮，並分享「以前也出過像草莓優酪乳的口味，超好吃」，不過也因前兩年1月皆推出「重乳草莓霜淇淋」，今年究竟將推出哪個口味令人期待。而有網友看見原PO的霜淇淋預告，留言表示「終於出現草莓優格冰淇淋了～希望不會又秒殺了」。此外，因現檔期的畬室濃黑巧克力霜淇淋夯到許多門市都缺貨，改以先前推出的口味代替，讓不少人哀嚎「想吃卻吃不到」。
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