手搖全單1元！歇腳亭推100%新春大抽獎，人氣飲品1元全帶走

過年手搖喝起來！知名手搖連鎖品牌「Sharetea歇腳亭」將於1/13起推出「1元復始」迎新春大抽獎，最大獎是「全單1元」，還有50元抵用券、第2杯半價券等多樣獎項等你抽，100%中獎率，讓大家新春試手氣、圖喜氣！

圖／歇腳亭提供

手搖品牌歇腳亭將於1/13至1/31推出迎新春大抽獎活動，只要到店單筆消費滿100元，就可現場抽獎，有機會直接「全單1元」，也有50元抵用券、第2杯半價券、任一飲品折5元券等多種好康，中獎率百分百。新年試手氣不只刮刮樂，買手搖也能接好運。

圖／歇腳亭臉書

歇腳亭 「1元復始」迎新春大抽獎

活動時間：1/13～1/31

活動辦法：凡至店單筆消費滿100元，即可現場抽獎

活動獎項：全單1元（限當筆使用）、50元抵用券、第2杯半價券、任一飲品折5元券

圖／歇腳亭提供

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