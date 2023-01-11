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國民三明治0元！洪瑞珍北車概念店「開幕送三明治、吐司」 連續3天、每日2場免費送
國民三明治開幕優惠來啦！紅到國外的台灣三明治品牌「洪瑞珍」概念店進駐微風北車，在此新概念店開幕的同時，也將推出開幕首3日的「免費三明治及吐司」贈送活動，只要加入品牌LINE好友，即可免費體驗，分為上、下午兩場活動，這麼好康可別錯過囉！
國民三明治「洪瑞珍 北車概念店」將於1/15早上10點正式開幕，並自開幕當日(15)起至1/17連續三天推出「免費體驗」活動，每天上午11點半至12點贈送限量30份三明治，下午5點至5點半則是贈送10份吐司，只要加入洪瑞珍LINE好友，就能獲得好康。更有其他多重優惠陸續推出，活動辦法與詳情以門市與現場公告為主。
洪瑞珍 北車概念店
開幕日：1/15 上午10:00
地址：微風北車1F（台北車站一樓大廳）
優惠活動：1/15、1/16、1/17
11:30-12:00 贈送限量30份三明治
17:00-17:30 贈送限量10份吐司
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