快訊

疫情再降…今增本土25,245例 較上周同期減少25%

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

100元看電影！夢時代「秀泰影城」開幕首3日看電影只要100元 年前爽看百元電影

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／秀泰影城臉書、秀泰影城官網
圖／秀泰影城臉書秀泰影城官網

100元看電影！高雄夢時代秀泰影城」慶開幕，推出首三日看電影只要100元的優惠活動，一人還能買到4張，把握年前百元看電影的好康，最新熱門電影阿凡達、想見你統統看起來！

影廳示意圖，圖為土城秀泰。圖／秀泰影城官網
影廳示意圖，圖為土城秀泰。圖／秀泰影城官網

高雄人必衝！夢時代「秀泰影城」即將開幕，並將於1/14至1/16開幕首3日推出「看電影100元」的好康活動，將在每日早上9點半開賣，一人可買4張。活動就在這個週末，高雄人可得好好把握「百元看電影」的優惠啦！此外，秀泰影城也在臉書表示還有更多開幕活動，建議可從秀泰影城臉書取得最新消息喔～

圖／秀泰影城臉書
圖／秀泰影城臉書

夢時代秀泰影城－慶開幕「看電影100元」活動資訊

活動日期：1/14～1/16 上午9:30

活動地點：夢時代1樓幸福廣場 集合

注意事項：

1.限當天現場現金購買，每人限購4張，售出後恕不接受退換，試營運首三日活動優惠票組數量有限，售完為止。

2.預售、網路購票及自購機皆不適用。

3.100元電影票為最優惠價格，愛心票、敬老票之優惠不適用本活動

更多詳情與注意事項請洽秀泰影城臉書

影廳示意圖，圖為台北今日秀泰。圖／秀泰影城官網
影廳示意圖，圖為台北今日秀泰。圖／秀泰影城官網

延伸閱讀：

麵包控必嚐！高雄旗津日式烘焙屋 「櫻花蝦鹽可頌」結合當地海味充滿特色

買一送一！1月「速食優惠整理」：麥當勞鷄翅、蘋果派買1送1、肯德基加1元送炸雞

夢時代 電影 秀泰影城

相關新聞

100元看電影！夢時代「秀泰影城」開幕首3日看電影只要100元 年前爽看百元電影

100元看電影！高雄夢時代「秀泰影城」慶開幕，推出首三日看電影只要100元的優惠活動，一人還能買到4張，把握年前百元看電影的好康，最新熱門電影阿凡達、想見你統統看起來！ 高雄人必衝！夢時代「秀泰

嚇壞！「14隻殭屍」跳進士林科教館，化身道長畫符陣、變裝殭屍嚇旁人

2023必訪殭屍展來啦！繼去年台南美術館超夯「亞洲的地獄與幽魂特展」後，又有14隻殭屍跳進台北士林科教館啦！現場共有「殭屍八品現身」、「百年法器展示」及「想活命就屏住呼吸」3大主題展區，去過的人都說「

可愛爆擊！全家便利商店推「小小兵、三麗鷗」集點加價購　小小兵零食袋靠枕、布丁狗與酷洛米絨毛玩偶快收

新年開春就是要可愛過生活！全家便利商店於1月11日起推出兩檔新春最療癒集點加價購活動，攜手可愛呆萌的小小兵，推出伸縮鑰匙...

童年回憶掰了！ 27年「家樂福愛河店」傳農曆年後歇業 高雄人哀號

又一時代的眼淚！ 1996年開幕的「家樂福愛河店」驚傳於農曆年後2/19要熄燈了，消息一曝光，立刻引發當地民眾一片哀號。但家樂福表示「2/19租約尚未到期，目前尚未有進一步消息，待正式公告說明。」

誠品信義店年底要掰了「24小時書店」下一步？聲明信見端倪

擁有全台唯一一間24小時書店的誠品信義店，因跟房東統一集團續約不成，統一集團確認收回建物，今年12月租約到期後確定說掰掰...

只送不賣！摩斯「炸雞睡袋」首度登台 全台限量10個

新年換口味！摩斯漢堡自1月6日起，推出全新產品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」等一系列新品，另外在1月28日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。