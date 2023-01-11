100元看電影！夢時代「秀泰影城」開幕首3日看電影只要100元 年前爽看百元電影

100元看電影！高雄夢時代「秀泰影城」慶開幕，推出首三日看電影只要100元的優惠活動，一人還能買到4張，把握年前百元看電影的好康，最新熱門電影阿凡達、想見你統統看起來！

影廳示意圖，圖為土城秀泰。圖／秀泰影城官網

高雄人必衝！夢時代「秀泰影城」即將開幕，並將於1/14至1/16開幕首3日推出「看電影100元」的好康活動，將在每日早上9點半開賣，一人可買4張。活動就在這個週末，高雄人可得好好把握「百元看電影」的優惠啦！此外，秀泰影城也在臉書表示還有更多開幕活動，建議可從秀泰影城臉書取得最新消息喔～

圖／秀泰影城臉書

夢時代秀泰影城－慶開幕「看電影100元」活動資訊

活動日期：1/14～1/16 上午9:30

活動地點：夢時代1樓幸福廣場 集合

注意事項：

1.限當天現場現金購買，每人限購4張，售出後恕不接受退換，試營運首三日活動優惠票組數量有限，售完為止。

2.預售、網路購票及自購機皆不適用。

3.100元電影票為最優惠價格，愛心票、敬老票之優惠不適用本活動

更多詳情與注意事項請洽秀泰影城臉書

影廳示意圖，圖為台北今日秀泰。圖／秀泰影城官網

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