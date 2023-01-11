聽新聞
test
0:00 / 0:00
100元看電影！夢時代「秀泰影城」開幕首3日看電影只要100元 年前爽看百元電影
100元看電影！高雄夢時代「秀泰影城」慶開幕，推出首三日看電影只要100元的優惠活動，一人還能買到4張，把握年前百元看電影的好康，最新熱門電影阿凡達、想見你統統看起來！
高雄人必衝！夢時代「秀泰影城」即將開幕，並將於1/14至1/16開幕首3日推出「看電影100元」的好康活動，將在每日早上9點半開賣，一人可買4張。活動就在這個週末，高雄人可得好好把握「百元看電影」的優惠啦！此外，秀泰影城也在臉書表示還有更多開幕活動，建議可從秀泰影城臉書取得最新消息喔～
夢時代秀泰影城－慶開幕「看電影100元」活動資訊
活動日期：1/14～1/16 上午9:30
活動地點：夢時代1樓幸福廣場 集合
注意事項：
1.限當天現場現金購買，每人限購4張，售出後恕不接受退換，試營運首三日活動優惠票組數量有限，售完為止。
2.預售、網路購票及自購機皆不適用。
3.100元電影票為最優惠價格，愛心票、敬老票之優惠不適用本活動
更多詳情與注意事項請洽秀泰影城臉書
延伸閱讀：
．麵包控必嚐！高雄旗津日式烘焙屋 「櫻花蝦鹽可頌」結合當地海味充滿特色
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言