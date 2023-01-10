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人氣王「福吉茶那堤」回歸！連10天現折30元 星巴克新品「榛果杏仁奶那堤」同步推
星巴克必喝新品與優惠又來了！被讚譽為星巴克人氣王「福吉茶那堤」將在1/11強勢回歸，這回同步帶來新品「榛果風味杏仁奶那堤」，喝得到日本焙茶香、榛果杏仁風味一次滿足，成為冬日暖心療癒愉悅雙享受。
搶在農曆年前推出星巴克新品與人氣品項，等著大家品嚐，一款「福吉茶那堤」品名相當有新年吉祥寓意，特別結合了新鮮蒸煮牛奶及烤焙過的日本焙茶，濃厚細緻的茶香，帶來舒適怡人的暖意，另一款「榛果風味杏仁奶那堤」則是以質地輕盈的杏仁堅果奶結合了經典濃縮咖啡，再加入了榛果風味甜醬，最後再灑上摩卡粉，將咖啡與杏仁奶香碰撞出濃郁滋味。
響應冬日新品上市於1/11至1/20，星巴克APP更推出行動預點專屬「星榛幸福」指定新品飲料單一價，只要登入成為星禮程會員並使用APP行動預點，購買特大杯榛果風味杏仁奶那堤或福吉茶那堤(冰/熱)，可享單一價「折價30元」優惠。
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