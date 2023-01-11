無限期免費加料！喫茶小舖「全品項加大小珍珠免錢」 這7天「桂花烏龍2杯只要50元」
咀嚼控衝啦！外帶式茶飲品牌「喫茶小舖」即日起推出「免費加大小珍珠」的好康活動，只要購買飲品即可享優惠，不用錢當然要加好加滿！不僅如此，喫茶小舖也提前為年後開工打氣，將於1/30至2/5推出「桂花烏龍2杯50元」，讓大家開工不憂鬱。
「喫茶小舖」即日起推出購買飲品即可享有「免費加大小珍珠」的活動，品牌小編表示此為常態活動，咀嚼控直接加好加滿！此外，年後開工小確幸第一波，「喫茶小舖」將自1/30起至2/5推出「桂花烏龍2杯50元」，相當於7折優惠，茉莉花與茶葉層層堆疊，清爽解膩，開工就要來一杯！
喫茶小舖開工優惠－桂花烏龍2杯50元
活動日期：1/30至2/5 喫茶小舖全門市
優惠活動：喫茶小舖桂花烏龍2杯50元(原價70元)
備註：限來店使用，不與其他優惠併用，如有變動以喫茶小舖官方公告為主
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