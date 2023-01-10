鐵粉背這咖！全家獨賣「可樂果包、乖乖包」塞入滿滿經典零食，過年1袋輕鬆搞定
可樂果變身復古帆布包！即將迎來春節連假，各大便利商店、通路紛紛祭出多樣禮盒，而有網友在臉書社團曬出這款「可樂果帆布包」，讓不少人看到都搶問「哪裡買得到？」不僅有實用又可愛的帆布包，裡面更裝滿聯華食品旗下品牌的好吃零食，過年小零嘴靠這包就夠啦！
買好新年禮盒了嗎？全家獨賣「可樂果復古潮味帆布包」，除了實用的可樂果包裝造型帆布包外，裡面也裝滿了聯華食品旗下品牌的各種好吃零食，有2包可樂果古早味老朋友、2包原味可樂果、1包寶咔咔、1包滿天星及1包萬歲牌可可脆杏仁果，整整7種經典小零嘴，春節連假嘴饞直接一袋搞定！讓不少網友直呼「好可愛」、「這個很可以」。
⬤ 同場加映：乖乖耍廢福袋
喜歡吃甜甜選這包！「乖乖耍廢福袋」也在全家限量獨賣，把最經典的綠乖乖化身為多功能兩用袋，袋內裝入3包狠大包奶油椰子乖乖，不僅是實用側背袋，也可塞入外套變身乖乖大抱枕，快快入手別猶豫啦！
·可樂果復古潮味帆布包
販售通路：全家超商
售價：399元
內容物：2包可樂果古早味老朋友、2包原味可樂果、1包寶咔咔、1包滿天星及1包萬歲牌可可脆杏仁果
·乖乖耍廢福袋
販售通路：全家超商
售價：399元
內容物：3包狠大包80G奶油椰子乖乖
延伸閱讀：
．萌萌爆擊！ 「康青龍x柴語錄」4款聯名造型杯快收 招牌「茉莉奶綠芋圓」買1送1
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言