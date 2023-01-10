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鐵粉背這咖！全家獨賣「可樂果包、乖乖包」塞入滿滿經典零食，過年1袋輕鬆搞定

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

可樂果變身復古帆布包！即將迎來春節連假，各大便利商店、通路紛紛祭出多樣禮盒，而有網友在臉書社團曬出這款「可樂果帆布包」，讓不少人看到都搶問「哪裡買得到？」不僅有實用又可愛的帆布包，裡面更裝滿聯華食品旗下品牌的好吃零食，過年小零嘴靠這包就夠啦！

圖／可樂果同樂會臉書
圖／可樂果同樂會臉書

圖／可樂果同樂會臉書
圖／可樂果同樂會臉書

買好新年禮盒了嗎？全家獨賣「可樂果復古潮味帆布包」，除了實用的可樂果包裝造型帆布包外，裡面也裝滿了聯華食品旗下品牌的各種好吃零食，有2包可樂果古早味老朋友、2包原味可樂果、1包寶咔咔、1包滿天星及1包萬歲牌可可脆杏仁果，整整7種經典小零嘴，春節連假嘴饞直接一袋搞定！讓不少網友直呼「好可愛」、「這個很可以」。

可樂果老鐵粉必備「可樂果帆布包」。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
可樂果老鐵粉必備「可樂果帆布包」。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

⬤ 同場加映：乖乖耍廢福袋

喜歡吃甜甜選這包！「乖乖耍廢福袋」也在全家限量獨賣，把最經典的綠乖乖化身為多功能兩用袋，袋內裝入3包狠大包奶油椰子乖乖，不僅是實用側背袋，也可塞入外套變身乖乖大抱枕，快快入手別猶豫啦！

圖／乖乖粉專
圖／乖乖粉專

網友在社團分享「乖乖包」。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
網友在社團分享「乖乖包」。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

·可樂果復古潮味帆布包

販售通路：全家超商

售價：399元

內容物：2包可樂果古早味老朋友、2包原味可樂果、1包寶咔咔、1包滿天星及1包萬歲牌可可脆杏仁果

·乖乖耍廢福袋

販售通路：全家超商

售價：399元

內容物：3包狠大包80G奶油椰子乖乖

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