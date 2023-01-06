萌萌爆擊！ 「康青龍x柴語錄」4款聯名造型杯快收 招牌「茉莉奶綠芋圓」買1送1

2023年第一檔最萌趣的手搖聯名來了！「康青龍」攜手柴犬界的巨星「柴語錄」主角們，首波推出4款獨家造型杯身與4款週邊商品，1/6起全台萌趣開賣，廢柴粉絲們千萬不能錯過囉。

圖／康青龍提供

康青龍打造歡樂幸褔的柴茶樂園，首先帶來4款驚喜聯名商品，「柴茶樂園店長公仔」將主角廢柴穿上康青龍全套帽子、制服、圍裙，全副武裝上場，「柴茶樂園擺飾」5種造型，手指輕輕一推即可療癒搖擺，「招柴百寶袋」時尚透明輕巧又有型，不管裝手機、裝錢包、連大杯飲料也都裝得下，「招柴紅包組」一組4入，分別有招柴進寶、柴源滾滾2種樣式，連飲料杯身、封膜也都通通變身為獨家可愛造型，過年招財開運必備，讓人好想手刀通通購入！

圖／康青龍提供

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1/6起單筆飲品消費金額滿60元即可輕鬆加購，柴茶樂園店長公仔加購價199元、柴茶樂園擺飾加購價79元、招柴百寶袋加購價99元與招柴紅包組加購價29元，輕鬆就把各種萌趣療癒柴柴們帶回家！ UberEats新用戶在1/8至2/7期間透過UberEats訂購指定超人氣招牌「茉莉奶綠芋圓」，即享限量買1送1優惠，最多單筆買5送5，讓大家從2023新年爽喝到農曆過年。

圖／康青龍提供

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