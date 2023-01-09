快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

花蓮晚間7點31分發生規模4.7地震 居民驚：突然震一下

不當戰狼發言人？趙立堅新職務曝光 去年底神隱洩端倪

趁年前快囤！全聯「莓果巧心餅」買一送一，爆多乾燥草莓超涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

買一送一還不快收！過年零食買起來，全聯必囤「巴黎貝爾莓果巧心」推出買一送一，酸甜草莓、香濃巧克力配上香榭薄餅，口感酥脆一片接一片。春節小零嘴不只買堅果，這款涮嘴餅乾也可以吃好吃滿，搭上草莓也好應景。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

即日起至1/12，全聯人氣餅乾「巴黎貝爾莓果巧心」買一送一，平均1盒不到50元。實品上的乾燥草莓比包裝圖片還多，滿滿乾燥草莓撒在包裹苦甜剛好的巧克力餅乾上，天然草莓香結合酥脆香榭薄餅，口味恰到好處！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

部落客老咩分享一盒內有10片，每片都獨立包裝，一片僅有19.6大卡，吃起來無負擔，搭配熱茶或咖啡更加分，喜歡莓果跟巧克力的朋友趕快趁特價入手喔！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

·全聯「巴黎貝爾莓果巧心」買一送一

優惠期間：即日起至1/12

價格：單盒99元

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

延伸閱讀：

過年不能少！麥當勞「薯來堡、紅豆派」限定回歸，早餐再推「蕈菇滿福堡」，還有首發BT21獨家商品

星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二

買一送一 餅乾 巧克力 薄餅 全聯福利中心 春節

相關新聞

9款草莓甜點華麗登場！Mister Donu現享「買6送3」

酸甜的草莓是許多人的最愛！Mister Donut今年以當家招牌波堤及歐菲香，推出9款草莓季新品，還有「草莓歐菲塔」、「...

趁年前快囤！全聯「莓果巧心餅」買一送一，爆多乾燥草莓超涮嘴

買一送一還不快收！過年零食買起來，全聯必囤「巴黎貝爾莓果巧心」推出買一送一，酸甜草莓、香濃巧克力配上香榭薄餅，口感酥脆一片接一片。春節小零嘴不只買堅果，這款涮嘴餅乾也可以吃好吃滿，搭上草莓也好應景。

星巴克買1送1再加碼！這天「兩系列」統統買一送一，提神醒腦不傷荷包

相揪喝咖啡！星巴克貼心再推一日限定「好友分享日」，讓上班族週一開工不憂鬱還能享小確幸。本次買一送一活動限定「特選濃縮咖啡飲料系列」，讓咖啡控爽享優惠衝一波。 星巴克不定時推出單日買1送1，這次將

通膨擋不住！「茶の魔手」全台600間門市飲料全面漲5元

由台南發跡、創立於1993年，目前全台擁有近600間門市的「茶之魔手」（茶の魔手），去年1月25日才發出「凍漲宣言」，也...

我真的需要那酷東西！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」黑白酷炫新裝，2款新飲品＋實用周邊，粉絲呼：掏錢了

海綿寶寶粉絲快看！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」聯名新裝上市，不同於先前的彩色可愛風，本次的黑白包裝酷炫又都會，同步再推冬季新飲品「相思芝米奶茶」及「相思芝米后乳」，紫米與紅豆的不敗組合，好喝也好拍。除此

整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、飲品、霜淇淋、麵包全都有

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。