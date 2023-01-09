趁年前快囤！全聯「莓果巧心餅」買一送一，爆多乾燥草莓超涮嘴
買一送一還不快收！過年零食買起來，全聯必囤「巴黎貝爾莓果巧心」推出買一送一，酸甜草莓、香濃巧克力配上香榭薄餅，口感酥脆一片接一片。春節小零嘴不只買堅果，這款涮嘴餅乾也可以吃好吃滿，搭上草莓也好應景。
即日起至1/12，全聯人氣餅乾「巴黎貝爾莓果巧心」買一送一，平均1盒不到50元。實品上的乾燥草莓比包裝圖片還多，滿滿乾燥草莓撒在包裹苦甜剛好的巧克力餅乾上，天然草莓香結合酥脆香榭薄餅，口味恰到好處！
部落客老咩分享一盒內有10片，每片都獨立包裝，一片僅有19.6大卡，吃起來無負擔，搭配熱茶或咖啡更加分，喜歡莓果跟巧克力的朋友趕快趁特價入手喔！
·全聯「巴黎貝爾莓果巧心」買一送一
優惠期間：即日起至1/12
價格：單盒99元
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