奶酥厚片界LV！在台超過40個據點「反轉厚奶酥」新開幕買1送1，牽絲流沙好誘人

人氣厚奶酥展店開幕活動買一送一！受到喜劇演員邰智源喜愛的「反轉厚奶酥」擴大經營，從屏東潮州出發，至今在台灣北、中、南、東，包含外島統統都有據點，而新開幕的分店也都推出「開幕慶買一送一」的優惠活動，把握好康解鎖這個超夯厚奶酥吧！

圖／反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書

「反轉厚奶酥」不僅受到藝人喜愛，美食節目也紛紛上門介紹，在厚片吐司上抹上厚厚一層店家獨門奶酥，趁熱吃還有流沙口感，一口咬下宛如蛋糕般綿密。店家還有超火紅「可可布朗尼流沙奶酥」、鹹甜不膩的「起司奶酥厚片」，不會太甜讓人一口接一口。

圖／反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書

「反轉厚奶酥」的超高人氣在全台蔓延並開設了許多據點，新開幕的分店也祭出「開幕慶買一送一」活動，像是恆春店將在1/8開幕，於1/8至1/10間凡購買一片厚奶酥即贈飲品1杯，1/12及1/13兩日也會推出「反轉厚奶酥買一送一」。因有不少家分店相繼開幕，建議想吃的朋友可以先到店家臉書查詢活動時間喔！

圖／反轉厚奶酥臉書

反轉厚奶酥 開幕慶買一送一

台北大安店：1/6、1/7

彰化花壇店：1/14、1/15

雲林斗六店：1/16、1/17

雲林台西店：1/8、1/9

屏東恆春店：1/12、1/13

反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書

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