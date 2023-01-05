快訊

直播／較前周上升11.8%！今增31078例本土、436例境外 45病歿

台大國發所恐減招 學生不滿被連坐 教授盼守「一半」底線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奶酥厚片界LV！在台超過40個據點「反轉厚奶酥」新開幕買1送1，牽絲流沙好誘人

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

人氣厚奶酥展店開幕活動買一送一！受到喜劇演員邰智源喜愛的「反轉厚奶酥」擴大經營，從屏東潮州出發，至今在台灣北、中、南、東，包含外島統統都有據點，而新開幕的分店也都推出「開幕慶買一送一」的優惠活動，把握好康解鎖這個超夯厚奶酥吧！

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

「反轉厚奶酥」不僅受到藝人喜愛，美食節目也紛紛上門介紹，在厚片吐司上抹上厚厚一層店家獨門奶酥，趁熱吃還有流沙口感，一口咬下宛如蛋糕般綿密。店家還有超火紅「可可布朗尼流沙奶酥」、鹹甜不膩的「起司奶酥厚片」，不會太甜讓人一口接一口。

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

「反轉厚奶酥」的超高人氣在全台蔓延並開設了許多據點，新開幕的分店也祭出「開幕慶買一送一」活動，像是恆春店將在1/8開幕，於1/8至1/10間凡購買一片厚奶酥即贈飲品1杯，1/12及1/13兩日也會推出「反轉厚奶酥買一送一」。因有不少家分店相繼開幕，建議想吃的朋友可以先到店家臉書查詢活動時間喔！

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

反轉厚奶酥 開幕慶買一送一

台北大安店：1/6、1/7

彰化花壇店：1/14、1/15

雲林斗六店：1/16、1/17

雲林台西店：1/8、1/9

屏東恆春店：1/12、1/13

反轉厚奶酥臉書

圖／反轉厚奶酥臉書
圖／反轉厚奶酥臉書

延伸閱讀：

買丹丹漢堡送「寶可夢紅包袋」！皮卡丘、伊布6款隨機統統都有

星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二

奶酥 買一送一 蛋糕 吐司

相關新聞

年節最強伴手禮！「黑金發財鳳凰酥」好搶手，好評加碼延長取貨

過年送黑金！春節即將到來，已經選好要買什麼禮盒了嗎？這款「黑金發財鳳凰酥」超吸睛，是由高雄「Wuyo烘焙工坊」所獨家研發推出，光從品名看來就很喜氣，讓你新年發財、好運旺旺來，店家特別加碼將宅配日延至1

奶酥厚片界LV！在台超過40個據點「反轉厚奶酥」新開幕買1送1，牽絲流沙好誘人

人氣厚奶酥展店開幕活動買一送一！受到喜劇演員邰智源喜愛的「反轉厚奶酥」擴大經營，從屏東潮州出發，至今在台灣北、中、南、東，包含外島統統都有據點，而新開幕的分店也都推出「開幕慶買一送一」的優惠活動，把握

除夕買1送1、開工再送1顆！Krispy Kreme推3款新年甜甜圈+「兔來運轉」新春限定優惠

呷甜甜過好年！ 迎接兔年的到來，美式甜甜圈Krispy Kreme推出「兔來運轉 Run with the rabbit」新春限定，除了帶來3款新年節慶氣氛的主題甜甜圈，還加碼推出「除夕當日買大送大、

宏匯廣場餐飲帶旺人氣！新春版「乃賀美」生吐司新北首快閃

位於新莊副都心的宏匯廣場，2022年改裝超過40個新櫃，餐飲陣容也持續升級，引進傳說的元氣丼屋全台首店、初魚鮨、初魚鐵板...

網紅手搖店評價兩極？聯名之亂讓網友搖頭：一次店

五桐號好喝嗎？日前，在臉書專頁K Taiwan發出一則詢問貼文，內容為「第一次買，不知道如何？」並配上一張五桐號店面的照片，讓不少網友紛紛發表自己的看法。不過評價頗兩極，有人表示是「一次店」，也有網友

電影《想見你》送珍奶！「鳳南小隊」重回台南送500杯免費珍奶，活動資訊1次收

票房火爆加碼送！人氣台劇《想見你》再度由原班人馬出演打造全新續篇電影版，自12/30上映後便掀起票房熱浪，上映首週末連假全台票房突破4700萬，直接拿下新片票房冠軍，更將於1/7兌現首映會上的承諾，在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。